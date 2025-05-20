Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. 19 Mayıs Pazartesi akşamı Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor, Kadın Kral, Görev Başında, Organize İşler 2 Sazan Sarmalı ve Atatürk yapımları yayınlandı. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 19 Mayıs 2025 Dünün reyting sonuçları tablosu...