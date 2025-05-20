Reyting sonuçları 19 Mayıs 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi? İşte AB ve Total sıralama birincisi!
Dünün reyting sonuçları ile 19 Mayıs Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken; Kadın Kral, Görev Başında, Organize İşler 2 Sazan Sarmalı ve Atatürk filmleri ekranlara geldi. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 19 Mayıs 2025 Dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
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Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. 19 Mayıs Pazartesi akşamı Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor, Kadın Kral, Görev Başında, Organize İşler 2 Sazan Sarmalı ve Atatürk yapımları yayınlandı. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 19 Mayıs 2025 Dünün reyting sonuçları tablosu...
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19 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
19 Mayıs 2025reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
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19 MAYIS 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
Uzak Şehir – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Survivor – TV8
Uzak Şehir (Özet) – Kanal D
Esra Erol'da – ATV
Atatürk 1881-1919 (TV Sineması) – NOW
Show Ana Haber – Show TV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Kadın Kral (Yabancı Sinema) – ATV
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi – TRT 1
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19 MAYIS 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Uzak Şehir – Kanal D
Uzak Şehir (Özet) – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol'da – ATV
Survivor – TV8
ATV Ana Haber – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi – TRT 1
Gelin – Kanal 7
Kanal D Ana Haber – Kanal D
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