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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 19 Mayıs 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi? İşte AB ve Total sıralamasında birinci olan yapım!

        Reyting sonuçları 19 Mayıs 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi? İşte AB ve Total sıralama birincisi!

        Dünün reyting sonuçları ile 19 Mayıs Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken; Kadın Kral, Görev Başında, Organize İşler 2 Sazan Sarmalı ve Atatürk filmleri ekranlara geldi. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 19 Mayıs 2025 Dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 08:22 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:32
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        • 1

          Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. 19 Mayıs Pazartesi akşamı Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor, Kadın Kral, Görev Başında, Organize İşler 2 Sazan Sarmalı ve Atatürk yapımları yayınlandı. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 19 Mayıs 2025 Dünün reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          19 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          19 Mayıs 2025reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          19 MAYIS 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          Uzak Şehir – Kanal D

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Survivor – TV8

          Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

          Esra Erol'da – ATV

          Atatürk 1881-1919 (TV Sineması) – NOW

          Show Ana Haber – Show TV

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          Kadın Kral (Yabancı Sinema) – ATV

          Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi – TRT 1

        • 4

          19 MAYIS 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Uzak Şehir – Kanal D

          Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Esra Erol'da – ATV

          Survivor – TV8

          ATV Ana Haber – ATV

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi – TRT 1

          Gelin – Kanal 7

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

        • 5
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