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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 18 Haziran 2025: Sahipsizler, Eşref Rüya, Manchester City-Wydad maçı, Real Madrid-Al Hilal maçı... İşte AB ve Total'de zirvede olan yapım!

        Dünün reyting sonuçları 18 Haziran 2025: İşte AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde zirveye yerleşen yapım!

        Dünün reyting sonuçları ile 18 Haziran Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken Yetenek Sizsiniz yarışması ile Aile Saadeti dizisi tekrar bölümleriyle ekrana geldi. FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçları Manchester City-Wydad ve Real Madrid-Al Hilal futbolseverlerle buluşurken Çarıklı Milyoner filmi yayınlandı. Sahipsizler ve Eşref Rüya dizileri ise sezon finali yaptı. Peki, hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti? İşte, 18 Haziran 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 08:12 Güncelleme: 19.06.2025 - 10:22
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        • 1

          Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma, haber bülteni ve program izleyicilerle buluşuyor. Dün izledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 18 Haziran Çarşamba AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Peki, Sahipsizler, Eşref Rüya, MasterChef Türkiye, Manchester City-Wydad maçı, Real Madrid-Al Hilal maçı, Çarıklı Milyoner, Yetenek Sizsiniz ve Aile Saadeti yapımları arasından hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 18 Haziran 2025 Dünün reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          18 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          18 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          18 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          Eşref Rüya – Kanal D

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Sahipsizler – Star TV

          Real Madrid - Al Hilal FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1

          Esra Erol'da – ATV

          MasterChef Türkiye – TV8

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          FIFA Kulüpler Dünya Kupası Özetleri (Tekrar) – TRT 1

          Esra Erol'da (Özet) – ATV

          Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

        • 4

          18 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Eşref Rüya – Kanal D

          Sahipsizler – Star TV

          Esra Erol'da – ATV

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          ATV Ana Haber – ATV

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          Sahipsizler (Özet) – Star TV

          MasterChef Türkiye – TV8

          Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

          Esra Erol'da (Özet) – ATV

        • 5
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