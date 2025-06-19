Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma, haber bülteni ve program izleyicilerle buluşuyor. Dün izledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 18 Haziran Çarşamba AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Peki, Sahipsizler, Eşref Rüya, MasterChef Türkiye, Manchester City-Wydad maçı, Real Madrid-Al Hilal maçı, Çarıklı Milyoner, Yetenek Sizsiniz ve Aile Saadeti yapımları arasından hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 18 Haziran 2025 Dünün reyting sonuçları tablosu...