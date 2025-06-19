Dünün reyting sonuçları 18 Haziran 2025: İşte AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde zirveye yerleşen yapım!
Dünün reyting sonuçları ile 18 Haziran Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken Yetenek Sizsiniz yarışması ile Aile Saadeti dizisi tekrar bölümleriyle ekrana geldi. FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçları Manchester City-Wydad ve Real Madrid-Al Hilal futbolseverlerle buluşurken Çarıklı Milyoner filmi yayınlandı. Sahipsizler ve Eşref Rüya dizileri ise sezon finali yaptı. Peki, hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti? İşte, 18 Haziran 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
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Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma, haber bülteni ve program izleyicilerle buluşuyor. Dün izledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 18 Haziran Çarşamba AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Peki, Sahipsizler, Eşref Rüya, MasterChef Türkiye, Manchester City-Wydad maçı, Real Madrid-Al Hilal maçı, Çarıklı Milyoner, Yetenek Sizsiniz ve Aile Saadeti yapımları arasından hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 18 Haziran 2025 Dünün reyting sonuçları tablosu...
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18 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
18 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
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18 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
Eşref Rüya – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Sahipsizler – Star TV
Real Madrid - Al Hilal FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1
Esra Erol'da – ATV
MasterChef Türkiye – TV8
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Özetleri (Tekrar) – TRT 1
Esra Erol'da (Özet) – ATV
Eşref Rüya (Özet) – Kanal D
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18 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Eşref Rüya – Kanal D
Sahipsizler – Star TV
Esra Erol'da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
ATV Ana Haber – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Sahipsizler (Özet) – Star TV
MasterChef Türkiye – TV8
Eşref Rüya (Özet) – Kanal D
Esra Erol'da (Özet) – ATV
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