Reyting sonuçları 17 Haziran 2025: AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi?
Salı günü televizyonda birçok yapım izleyiciyle buluştu. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ''Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 17 Haziran 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...
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Her gün kanallarda birbirinden farklı zevklere hitap eden dizi, film, haber bülteni, yarışma ve program yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Sevdikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ise ‘’Dün en çok ne izlendi?’’ sorusunu yönelterek 17 Haziran 2025 reyting sonuçları verilerine ulaşmaya çalışıyor. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması...
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17 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
17 Haziran Salı akşamı Show TV'de Güldür Güldür Show programı ile Kanal D'de Arka Sokaklar dizisi tekrar bölümüyle ekranlara geldi.
Star TV'de Oh Olsun filmi yayınlanırken, ATV'de Güven Bana, Now'da Yetenek Sizsiniz, TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.
TRT 1'de ise FIFA Dünya Kupası kapsamında oynanan Fluminense - Borussia Dortmund ve River Plate - Urawa Red Diamonds maçları futbolseverlerle buluştu.
Merakla beklenen 17 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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17 HAZİRAN 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
MasterChef Türkiye – TV8
Esra Erol'da – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
ATV Ana Haber – ATV
Güven Bana (Tekrar) – ATV
Güven Bana – ATV
Güldür Güldür Show (Tekrar) – Show TV
Yetenek Sizsiniz – NOW
Kanal D Ana Haber – Kanal D
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17 HAZİRAN 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol'da – ATV
Yetenek Sizsiniz – NOW
MasterChef Türkiye – TV8
Güven Bana – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
ATV Ana Haber – ATV
Yetenek Sizsiniz (Özet) – NOW
Gelin – Kanal 7
Kanal D Ana Haber – Kanal D
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