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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 17 Haziran 2025: Güven Bana, Yetenek Sizsiniz, MasterChef, FIFA Kulüpler Kupası Maçları... AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi?

        Reyting sonuçları 17 Haziran 2025: AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi?

        Salı günü televizyonda birçok yapım izleyiciyle buluştu. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ''Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 17 Haziran 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 08:08 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:17
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        • 1

          Her gün kanallarda birbirinden farklı zevklere hitap eden dizi, film, haber bülteni, yarışma ve program yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Sevdikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ise ‘’Dün en çok ne izlendi?’’ sorusunu yönelterek 17 Haziran 2025 reyting sonuçları verilerine ulaşmaya çalışıyor. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması...

        • 2

          17 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          17 Haziran Salı akşamı Show TV'de Güldür Güldür Show programı ile Kanal D'de Arka Sokaklar dizisi tekrar bölümüyle ekranlara geldi.

          Star TV'de Oh Olsun filmi yayınlanırken, ATV'de Güven Bana, Now'da Yetenek Sizsiniz, TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

          TRT 1'de ise FIFA Dünya Kupası kapsamında oynanan Fluminense - Borussia Dortmund ve River Plate - Urawa Red Diamonds maçları futbolseverlerle buluştu.

          Merakla beklenen 17 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          17 HAZİRAN 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          MasterChef Türkiye – TV8

          Esra Erol'da – ATV

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          ATV Ana Haber – ATV

          Güven Bana (Tekrar) – ATV

          Güven Bana – ATV

          Güldür Güldür Show (Tekrar) – Show TV

          Yetenek Sizsiniz – NOW

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

        • 4

          17 HAZİRAN 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Esra Erol'da – ATV

          Yetenek Sizsiniz – NOW

          MasterChef Türkiye – TV8

          Güven Bana – ATV

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          ATV Ana Haber – ATV

          Yetenek Sizsiniz (Özet) – NOW

          Gelin – Kanal 7

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

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