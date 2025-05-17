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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 16 Mayıs 2025: Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Bir Zamanlar İstanbul... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 16 Mayıs 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 16 Mayıs Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Bir Zamanlar İstanbul ve Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Diğer kanallarda Organize İşler, Gizli Karargah ve Ailenin Şerefi filmleri ekranlara geldi. Medya gündemini yakından takip edenler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 16 Mayıs 2025 Reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 08:23 Güncelleme: 17.05.2025 - 08:23
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        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 16 Mayıs Cuma akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar, TRT 1’de Bir Zamanlar İstanbul, TV8’de Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV’de Organize İşler, ATV’de Gizli Karargah, Now TV’de Ailenin Şerefi filmleri yayınlandı. Peki, 16 Mayıs 2025 Cuma reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        • 2

          16 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          Ancak 16 Mayıs 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

        • 3

          16 MAYIS 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          16 MAYIS 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 5

          16 MAYIS 2025 CUMA ABC REYTİNG SIRALAMASI

        • 6
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