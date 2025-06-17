16 Haziran Pazartesi akşamı Chelsea - Los Angeles FC maçı futbolseverlerle buluştu. Yeni dizi Aile Saadeti ve yeni yarışma Yetenek Sizsiniz ilk bölümleriyle ekranlara geldi. MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken Eşref Rüya dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. Öte yandan Sosyete Şaban ve Hababam Sınıfı filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırmaya başladı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 16 Haziran 2025 Reyting sonuçları tablosu...