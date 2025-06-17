Reyting sonuçları 16 Haziran 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?
Dünün reyting sonuçları ile 16 Haziran Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Sosyete Şaban ve Star TV'de Hababam Sınıfı filmleri yayınlandı. TRT 1'de Chelsea - Los Angeles FC maçı futbolseverlerle buluşurken, Kanal D'de Eşref Rüya tekrar bölümüyle ekrana geldi. TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle; Now'da Yetenek Sizsiniz yarışması ve ATV'de Aile Saadeti dizisi ise ilk bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 16 Haziran 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
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16 Haziran Pazartesi akşamı Chelsea - Los Angeles FC maçı futbolseverlerle buluştu. Yeni dizi Aile Saadeti ve yeni yarışma Yetenek Sizsiniz ilk bölümleriyle ekranlara geldi. MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken Eşref Rüya dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. Öte yandan Sosyete Şaban ve Hababam Sınıfı filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırmaya başladı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 16 Haziran 2025 Reyting sonuçları tablosu...
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16 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
16 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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16 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
Yetenek Sizsiniz – NOW
Esra Erol'da – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
MasterChef Türkiye – TV8
Aile Saadeti – ATV
Aile Saadeti (Tekrar) – ATV
Yaprak Dökümü (Tekrar) – Kanal D
Yetenek Sizsiniz (Tekrar) – NOW
Nils ve Uçan Kaz – TRT Çocuk
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16 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Esra Erol'da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Aile Saadeti – ATV
Yetenek Sizsiniz – NOW
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
MasterChef Türkiye – TV8
ATV Ana Haber – ATV
Yetenek Sizsiniz (Tekrar) – NOW
Esra Erol'da (Özet) – ATV
Gelin – Kanal 7
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