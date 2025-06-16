Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 15 Haziran Pazar akşamı yayınlanan Teşkilat, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..., Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Sahte Kabadayı, Titanik ve Berlin Kaplanı yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği araştırılıyor. Peki 15 Haziran 2025 dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?