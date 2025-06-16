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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 15 Haziran 2025: Teşkilat, Leyla, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye... AB ve Total'de dünün reyting birincisi belli oldu!

        Reyting sonuçları 15 Haziran 2025: İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım!

        Dünün reyting sonuçları ile 15 Haziran Pazar günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında TRT 1'de Teşkilat ve Now'da Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizileri ile ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? Ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Sahte Kabadayı, Kanal D'de Titanik ve Star TV'de Berlin Kaplanı filmleri filmseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 15 Haziran 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 07:52 Güncelleme: 16.06.2025 - 10:21
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        • 1

          Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 15 Haziran Pazar akşamı yayınlanan Teşkilat, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..., Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Sahte Kabadayı, Titanik ve Berlin Kaplanı yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği araştırılıyor. Peki 15 Haziran 2025 dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        • 2

          15 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          15 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          15 HAZİRAN 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

          Teşkilat – TRT 1

          Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… – NOW

          MasterChef Türkiye – TV8

          Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

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          Titanik (Yabancı Sinema) – Kanal D

          Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… (Özet) – NOW

        • 4

          15 HAZİRAN 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Teşkilat – TRT 1

          Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… – NOW

          MasterChef Türkiye – TV8

          Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Sahte Kabadayı (Türk Sineması) – Show TV

          Teşkilat (Özet) – TRT 1

          Titanik (Yabancı Sinema) – Kanal D

          Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… (Özet) – NOW

          Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          Show Ana Haber – Show TV

        • 5
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