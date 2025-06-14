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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 13 Haziran 2025: Arka Sokaklar, Survivor… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi olan yapım belli oldu

        Reyting sonuçları 13 Haziran 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu

        Dünün reyting sonuçları 13 Haziran Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kanal D dizisi Arka Sokaklar yeni bölümüyle, TV8'de Survivor yarışması final bölümüyle ekrana geldi. TRT 1'de Bumble Bee, ATV'de Robin Hood, Show TV'de Ye Şendul Şaban, Now'da Her Şey Aşk İçin ve Star TV'de Kocan Kadar Konuş filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte, 13 Haziran 2025 AB ve Total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 08:54 Güncelleme: 14.06.2025 - 11:44
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        • 1

          13 Haziran Cuma akşamı Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Survivor yarışması ise şampiyonun belli olduğu final bölümüyle ekrana geldi. Öte yandan Bumble Bee, Robin Hood, Şendul Şaban, Her Şey Aşk İçin ve Kocan Kadar Konuş filmleri sinemaseverlerle buluştu. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programlarının akıbeti merak konusu oldu. Peki, 13 Haziran 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        • 2

          13 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          13 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı.

          Total grubunda TV8’de izleyici ile buluşan “Survivor” zirvede yer aldı. “Müge Anlı ile Tatlı Sert” ikinci sıraya yerleşirken, “Esra Erol’da” ise üçüncü sırada yer aldı.

          AB grubunda da “Survivor” güçlü performansını sürdürerek birinci sırada yer aldı. “Müge Anlı ile Tatlı Sert” ikinci sırada, “Arka Sokaklar” ise 3. sıraya yerleşti.

          İşte dünün AB ve Total sıralaması;

        • 3

          13 HAZİRAN 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Survivor – TV8

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Esra Erol'da – ATV

          Arka Sokaklar – Kanal D

          ATV Ana Haber – ATV

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW

          Şendul Şaban (T.S) – Show TV

          Gelin – Kanal 7

          ATV Gün Ortası – ATV

          Arka Sokaklar (Özet) – Kanal D

        • 4

          13 HAZİRAN 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

          Survivor – TV8

          Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          Arka Sokaklar – Kanal D

          Esra Erol’da – ATV

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW

          Survivor Ekstra – TV8

          Zuhal Topal’la Yemekteyiz – TV8

          Survivor Finale Doğru – TV8

          En Hamarat Benim – NOW

          Aslan’ın Deney Odası – TRT Çocuk

        • 5
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