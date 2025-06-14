Reyting sonuçları 13 Haziran 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu
Dünün reyting sonuçları 13 Haziran Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kanal D dizisi Arka Sokaklar yeni bölümüyle, TV8'de Survivor yarışması final bölümüyle ekrana geldi. TRT 1'de Bumble Bee, ATV'de Robin Hood, Show TV'de Ye Şendul Şaban, Now'da Her Şey Aşk İçin ve Star TV'de Kocan Kadar Konuş filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte, 13 Haziran 2025 AB ve Total sıralaması...
- 1
13 Haziran Cuma akşamı Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Survivor yarışması ise şampiyonun belli olduğu final bölümüyle ekrana geldi. Öte yandan Bumble Bee, Robin Hood, Şendul Şaban, Her Şey Aşk İçin ve Kocan Kadar Konuş filmleri sinemaseverlerle buluştu. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programlarının akıbeti merak konusu oldu. Peki, 13 Haziran 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
- 2
13 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
13 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı.
Total grubunda TV8’de izleyici ile buluşan “Survivor” zirvede yer aldı. “Müge Anlı ile Tatlı Sert” ikinci sıraya yerleşirken, “Esra Erol’da” ise üçüncü sırada yer aldı.
AB grubunda da “Survivor” güçlü performansını sürdürerek birinci sırada yer aldı. “Müge Anlı ile Tatlı Sert” ikinci sırada, “Arka Sokaklar” ise 3. sıraya yerleşti.
İşte dünün AB ve Total sıralaması;
- 3
13 HAZİRAN 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Survivor – TV8
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol'da – ATV
Arka Sokaklar – Kanal D
ATV Ana Haber – ATV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW
Şendul Şaban (T.S) – Show TV
Gelin – Kanal 7
ATV Gün Ortası – ATV
Arka Sokaklar (Özet) – Kanal D
-
- 4
13 HAZİRAN 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI
Survivor – TV8
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Arka Sokaklar – Kanal D
Esra Erol’da – ATV
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW
Survivor Ekstra – TV8
Zuhal Topal’la Yemekteyiz – TV8
Survivor Finale Doğru – TV8
En Hamarat Benim – NOW
Aslan’ın Deney Odası – TRT Çocuk
- 5