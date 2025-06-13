Reyting sonuçları 12 Haziran 2025: AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi belli oldu
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 12 Haziran Perşembe akşamı Now'da Çift Kişilik Oda, Kanal D'de Password ve TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Teşkilat, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster tekrar bölümüyle ekranlara geldi. Star TV'de ise Hababam Sınıfı Tatilde filmi yayınlandı. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 12 Haziran 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...
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Reyting sonuçları 12 Haziran Perşembe günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve program ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Çift Kişilik Oda, Password, Survivor, Güldür Güldür Show, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster? Ve Hababam Sınıfı Tatilde yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 12 Haziran 2025 Perşembe reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...
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12 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
12 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
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12 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Survivor – TV8
Çift Kişilik Oda – NOW
Esra Erol'da – ATV
Güldür Güldür Show (Tekrar) – Show TV
Kim Milyoner Olmak İster – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Çift Kişilik Oda (Özet) – NOW
Hababam Sınıfı Tatilde (Türk Sineması) – Star TV
ATV Ana Haber – ATV
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12 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Esra Erol'da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Çift Kişilik Oda – NOW
Survivor – TV8
ATV Ana Haber – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Hababam Sınıfı Tatilde (Türk Sineması) – Star TV
Çift Kişilik Oda (Özet) – NOW
ATV Gün Ortası – ATV
Gelin – Kanal 7
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