Reyting sonuçları 11 Temmuz 2025 Cuma günü ekranlara gelen yapımların akıbetini merak edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkarken TRT 1’de Milletler Ligi Çekya-Türkiye maçı yayınlandı. Diğer kanallarda Eyvah Eyvah, Sil Baştan Kaynanam, Dünyalar Savaşı: Saldırı, Buz Devri 2: Erime Başlıyor, Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa ve Köyden İndim Şehire gibi yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluştu. Peki, 11 Temmuz 2025 reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…