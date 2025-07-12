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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 11 TEMMUZ 2025: ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi olan yapım belli oldu

        Reyting sonuçları 11 Temmuz 2025: ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu!

        Dünün reyting sonuçları 11 Temmuz Cuma tabloları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Eyvah Eyvah, Sil Baştan Kaynanam, Dünyalar Savaşı: Saldırı, Buz Devri 2: Erime Başlıyor, Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa ve Köyden İndim Şehire filmleri yayınlandı. MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekrana gelirken Milletler Ligi Çekya-Türkiye maçı voleybolseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, 11 Temmuz 2025 Cuma ABC, AB ve Total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 08:24 Güncelleme: 12.07.2025 - 11:35
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        • 1

          Reyting sonuçları 11 Temmuz 2025 Cuma günü ekranlara gelen yapımların akıbetini merak edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkarken TRT 1’de Milletler Ligi Çekya-Türkiye maçı yayınlandı. Diğer kanallarda Eyvah Eyvah, Sil Baştan Kaynanam, Dünyalar Savaşı: Saldırı, Buz Devri 2: Erime Başlıyor, Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa ve Köyden İndim Şehire gibi yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluştu. Peki, 11 Temmuz 2025 reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        • 2

          11 TEMMUZ 2025 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          11 Temmuz 2025 reyting sonuçları açıklandı.

          Total grubunda “Masterchef Türkiye” zirvede yer aldı. “Now Ana Haber” ikinci sıraya yerleşirken, “Çekya – Türkiye (FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi)” ise üçüncü sırada yer aldı.

          AB grubunda da “MasterChef Türkiye” güçlü performansını sürdürerek birinci sırada yer aldı. “Çekya – Türkiye (FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi)” ikinci sırada, “Now Ana Haber” ise 3. sıraya yerleşti.

          ABC kategorisinde “MasterChef Türkiye” birinciliği kimseye kaptırmadı. “Çekya – Türkiye (FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi)” ikinci sıraya yerleşirken, “Now Ana Haber” üçüncü oldu

          Düne ait ABC, AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          11 TEMMUZ 2025 CUMA ABC REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Çekya - Türkiye FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Karşılaşması – TRT 1

          NOW Ana Haber – NOW

          Sil Baştan Kaynanam (T.S) – NOW

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Aşk-ı Memnu (Tekrar) – Kanal D

          Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Y.S) – ATV

          Petrol Kralları (T.S) – Show TV

          Sıcak Gelişme – Kanal D

          MasterChef Türkiye Özet – TV8

        • 4

          11 TEMMUZ 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Çekya - Türkiye FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Karşılaşması – TRT 1

          NOW Ana Haber – NOW

          Petrol Kralları (T.S) – Show TV

          Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Y.S) – ATV

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Sıcak Gelişme – Kanal D

          İşte Benim Stilim Özet – TV8

          Sil Baştan Kaynanam (T.S) – NOW

          İbi – TRT Çocuk

        • 5

          11 TEMMUZ 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          NOW Ana Haber – NOW

          Çekya - Türkiye FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Karşılaşması – TRT 1

          Sil Baştan Kaynanam (T.S) – NOW

          Köyden İndim Şehre (T.S) – Star TV

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Y.S) – ATV

          Sıcak Gelişme – Kanal D

          Dünyalar Savaşı: Saldırı (Y.S) – Kanal D

          Show Ana Haber – Show TV

        • 6
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