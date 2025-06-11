Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, haber bülteni, yarışma ve program yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total sıralamasını merak ediyor. 10 Haziran Salı akşamı Güldür Güldür Show, Kral Kaybederse, Arka Sokaklar, Güven Bana, Mehmed: Fetihler Sultanı, Tatlı Vatan, Survivor yapımları ile Meksika-Türkiye maçı yayınlandı. Peki dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım zirvede? İşte, 10 Haziran 2025 Reyting sonuçları ile AB ve Total sıralama tablosu...