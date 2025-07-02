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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 1 Temmuz 2025: Real Madrid-Juventus maçı, Güven Bana, Yetenek Sizsiniz, MasterChef... AB ve Total’de dünün reyting birincisi belli oldu

        Reyting sonuçları 1 Temmuz 2025: AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi belli oldu

        Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 1 Temmuz Salı akşamı Güven Bana, Yetenek Sizsiniz ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası 2025 son 16 turu Real Madrid-Juventus maçı futbolseverlerle buluştu. Dieğr kanallarda ise Güldür Güldür Show programı ile Gurbetçi Şaban ve Süt Kardeşler filmleri yayınlandı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, günün birincisi kim oldu? İşte, 1 Temmuz 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün reyting birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 07:58 Güncelleme: 02.07.2025 - 10:12
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        • 1

          Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam kanallarda Güven Bana, Yetenek Sizsiniz ve MasterChef Türkiye yarışmalarının yeni bölümleri yayınlandı. TRT 1’de FIFA Kulüpler Kupası 2025 son 16 turu Real Madrid-Juventus maçı heyecanı yaşandı. AB ve Total sıralamasına göre birinci olan yapım izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 1 Temmuz 2025 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralaması...

        • 2

          1 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          1 Temmuz 2025 reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün AB ve Total sıralaması;

        • 3

          1 TEMMUZ 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

          Real Madrid - Juventus FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması - TRT 1

          FIFA Kulüpler Dünya Kupası Özetleri (Tekrar) - TRT 1

          MasterChef Türkiye - TV8

          NOW Ana Haber - NOW

          Yetenek Sizsiniz - NOW

          Güldür Güldür Show (Tekrar) - Show TV

          Süt Kardeşler (Türk Sineması) - Star TV

          Kanal D Ana Haber - Kanal D

          Show Ana Haber - Show TV

          MasterChef Türkiye Özet - TV8

        • 4

          1 TEMMUZ 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Real Madrid - Juventus FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması - TRT 1

          MasterChef Türkiye - TV8

          FIFA Kulüpler Dünya Kupası Özetleri (Tekrar) - TRT 1

          Gurbetçi Şaban (Türk Sineması) - Kanal D

          NOW Ana Haber - NOW

          Süt Kardeşler (Türk Sineması) - Star TV

          Yetenek Sizsiniz - NOW

          Gelin - Kanal 7

          Gurbetçi Şaban (Türk Sineması) (Tekrar) - Kanal D

          Gelinim Mutfakta - Kanal D

        • 5
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