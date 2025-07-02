Reyting sonuçları 1 Temmuz 2025: AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi belli oldu
Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 1 Temmuz Salı akşamı Güven Bana, Yetenek Sizsiniz ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası 2025 son 16 turu Real Madrid-Juventus maçı futbolseverlerle buluştu. Dieğr kanallarda ise Güldür Güldür Show programı ile Gurbetçi Şaban ve Süt Kardeşler filmleri yayınlandı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, günün birincisi kim oldu? İşte, 1 Temmuz 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün reyting birincisi...
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Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam kanallarda Güven Bana, Yetenek Sizsiniz ve MasterChef Türkiye yarışmalarının yeni bölümleri yayınlandı. TRT 1’de FIFA Kulüpler Kupası 2025 son 16 turu Real Madrid-Juventus maçı heyecanı yaşandı. AB ve Total sıralamasına göre birinci olan yapım izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 1 Temmuz 2025 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralaması...
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1 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
1 Temmuz 2025 reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün AB ve Total sıralaması;
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1 TEMMUZ 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
Real Madrid - Juventus FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması - TRT 1
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Özetleri (Tekrar) - TRT 1
MasterChef Türkiye - TV8
NOW Ana Haber - NOW
Yetenek Sizsiniz - NOW
Güldür Güldür Show (Tekrar) - Show TV
Süt Kardeşler (Türk Sineması) - Star TV
Kanal D Ana Haber - Kanal D
Show Ana Haber - Show TV
MasterChef Türkiye Özet - TV8
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1 TEMMUZ 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Real Madrid - Juventus FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması - TRT 1
MasterChef Türkiye - TV8
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Özetleri (Tekrar) - TRT 1
Gurbetçi Şaban (Türk Sineması) - Kanal D
NOW Ana Haber - NOW
Süt Kardeşler (Türk Sineması) - Star TV
Yetenek Sizsiniz - NOW
Gelin - Kanal 7
Gurbetçi Şaban (Türk Sineması) (Tekrar) - Kanal D
Gelinim Mutfakta - Kanal D
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