Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. 1 Haziran Pazar akşamı Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster?, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor, Kızılcık Şerbeti, Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti ve Deli Deli Küpeli yapımları yayınlandı. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 1 Haziran 2025 Dünün reyting sonuçları tablosu...