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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 1 Haziran 2025:Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster?, Survivor... Dün en çok hangi yapım izlendi? İşte AB ve Total sıralamasında birinci olan yapım

        Reyting sonuçları 1 Haziran 2025: AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi?

        29 Mayıs Perşembe günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Dünün ve AB ve Total sıralaması televizyonda hangi içeriklerin daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor. Bu veriler, izleyicilerin içerik tercihlerinin bir göstergesi olma özelliği taşırken, aynı zamanda yapımcılar ve kanalların içerik stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte 29 Mayıs 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 08:18 Güncelleme: 02.06.2025 - 10:10
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        • 1

          Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. 1 Haziran Pazar akşamı Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster?, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor, Kızılcık Şerbeti, Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti ve Deli Deli Küpeli yapımları yayınlandı. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 1 Haziran 2025 Dünün reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          1 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          1 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          1 HAZİRAN 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

          Teşkilat – TRT 1

          Survivor – TV8

          Çok Güzel Hareketler 2 – STAR TV

          Teşkilat (Özet) – TRT 1

          Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          Kızılcık Şerbeti (Tekrar) – SHOW TV

          Kim Milyoner Olmak İster Özel – ATV

          Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Çok Güzel Hareketler 2 (Özet) – STAR TV

          Show Ana Haber – SHOW TV

        • 4

          1 HAZİRAN 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Teşkilat – TRT 1

          Survivor – TV8

          Teşkilat (Özet) – TRT 1

          Deli Deli Küpeli – NOW

          Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Çok Güzel Hareketler 2 – STAR TV

          Kanal D Ana Haber – KANAL D

          Show Ana Haber – SHOW TV

          Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          Kim Milyoner Olmak İster Özel – ATV

        • 5
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