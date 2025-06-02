Reyting sonuçları 1 Haziran 2025: AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi?
29 Mayıs Perşembe günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Dünün ve AB ve Total sıralaması televizyonda hangi içeriklerin daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor. Bu veriler, izleyicilerin içerik tercihlerinin bir göstergesi olma özelliği taşırken, aynı zamanda yapımcılar ve kanalların içerik stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte 29 Mayıs 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...
- 1
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. 1 Haziran Pazar akşamı Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster?, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor, Kızılcık Şerbeti, Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti ve Deli Deli Küpeli yapımları yayınlandı. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 1 Haziran 2025 Dünün reyting sonuçları tablosu...
- 2
1 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
1 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
- 3
1 HAZİRAN 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI
Teşkilat – TRT 1
Survivor – TV8
Çok Güzel Hareketler 2 – STAR TV
Teşkilat (Özet) – TRT 1
Kim Milyoner Olmak İster – ATV
Kızılcık Şerbeti (Tekrar) – SHOW TV
Kim Milyoner Olmak İster Özel – ATV
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Çok Güzel Hareketler 2 (Özet) – STAR TV
Show Ana Haber – SHOW TV
-
- 4
1 HAZİRAN 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Teşkilat – TRT 1
Survivor – TV8
Teşkilat (Özet) – TRT 1
Deli Deli Küpeli – NOW
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Çok Güzel Hareketler 2 – STAR TV
Kanal D Ana Haber – KANAL D
Show Ana Haber – SHOW TV
Kim Milyoner Olmak İster – ATV
Kim Milyoner Olmak İster Özel – ATV
- 5