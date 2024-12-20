Revani Tarifi: Evde Kolay Revani Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Revani Malzemeleri

Revani yapımında kullanacağınız malzemeler, genellikle mutfakta kolayca bulunabilen, sıradan malzemelerdir. İşte, kolay bir revani tarifi:

Kek İçin:

- 3 adet yumurta

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 su bardağı yoğurt

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 1 su bardağı irmik

- 1 su bardağı un

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilin

- Yarım limon suyu (isteğe bağlı)

Şerbet İçin:

- 3 su bardağı su

- 3 su bardağı toz şeker

- Birkaç damla limon suyu

Revani Nasıl Yapılır?

Revani yapımının en önemli noktalarından biri, kekin ne kadar iyi piştiği ve şerbetin kekin her yerine eşit şekilde dağıtılmasıdır. İşte adım adım revani yapımı süreci: