Revani Tarifi: Evde Kolay Revani Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
Revani, Türk mutfağının en bilinen ve sevilen tatlılarından biridir. Yumuşacık dokusu ve şerbetiyle birleştirilmiş enfes lezzeti, her yaştan kişinin favorisi olmayı başarır. Genellikle hafif tatlı arayanlar için ideal bir seçenektir. Yapımı son derece kolay ve hızlı olan bu tatlı, evdeki basit malzemelerle hazırlanabilir. İşte revani tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...
Revani Malzemeleri
Revani yapımında kullanacağınız malzemeler, genellikle mutfakta kolayca bulunabilen, sıradan malzemelerdir. İşte, kolay bir revani tarifi:
Kek İçin:
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı irmik
- 1 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
- Yarım limon suyu (isteğe bağlı)
Şerbet İçin:
- 3 su bardağı su
- 3 su bardağı toz şeker
- Birkaç damla limon suyu
Revani Nasıl Yapılır?
Revani yapımının en önemli noktalarından biri, kekin ne kadar iyi piştiği ve şerbetin kekin her yerine eşit şekilde dağıtılmasıdır. İşte adım adım revani yapımı süreci:
Revani Yapılışı
Revani yaparken bazı noktalara dikkat ederek kekinizin daha lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz: