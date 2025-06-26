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        Haberler Müzik Resul Dindar, Samsun'da sahneye çıktı

        Resul Dindar, Samsun'da sahneye çıktı

        Resul Dindar, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun'da 70 bin kişilik dev bir kalabalığa konser verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 22:46 Güncelleme: 26.06.2025 - 22:46
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        Samsun'da sahneye çıktı
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        Karadeniz müziğinin sevilen ismi Resul Dindar, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun Batıpark’ta sahne aldı.

        Şarkıcı, yüksek enerjili sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla alanı dolduran binlerce kişiye coşku dolu anlar yaşattı. Konserin en özel anlarından biri ise, Dindar'ın kızı Meliha Ela Dindar’ı sahneye davet etmesi oldu. Küçük Meliha’nın sevimli tavırları izleyicilerden büyük ilgi ve alkış aldı.

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        Şarkıcı, sahnede Volkan Konak ve Kazım Koyuncu’yu rahmet ve özlemle anarak onların şarkılarını seslendirdi. Bu anlar seyircide duygusal bir etki yarattı. Resul Dindar, konser boyunca dinleyicileriyle kurduğu samimi diyaloglarla da dikkat çekti. Samsun’da geçirdiği iki gün boyunca güzel anılar biriktirdiğini ifade eden şarkıcı; "Bu konserden kazandığım parayı burada harcadım. Esnafa destek olsun, nasip olsun paramız. Üzerimdeki tişörtü de Samsun’dan aldım." sözleriyle izleyicilerden büyük alkış aldı.

        Konserin bir bölümünde sahneden inerek hayranlarıyla fotoğraf çektiren şarkıcı, unutulmaz bir geceye imza attı. Gecenin sonunda ise binlerce kişi hep bir ağızdan; "Samsun’dan unutulmaz bir Resul Dindar geçti" dedi.

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        #Resul Dindar

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