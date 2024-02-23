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        T.C. ZİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.02.2024 - 00:00
        T.C. ZİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, aşağıda malik bilgileri yazılı taşınmazların yol, inşaat ve emniyet sahası tesis etmek maksadıyla kamulaştırılmasına karar verildiği, ancak taşınmaz malikleri ile anlaşma sağlanamadığı ve dava konusu taşınmazın metrekare cinsinden belirtilen kısmının; Zile Asliye Hukuk Mahkemesinden Kamulaştırma Bedelinin Tespiti, Tapu Kaydının İptali ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına Yol olarak Terkinine karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.Bu itibarla; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği, 4650 sayılı kanun gereğince mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin ilgililer adına mahkememizce belirlenen Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Zile Şubesine yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lerinin, Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak terkinine karar verilebileceği;Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı kanun ile değişik 10. Maddesi hükmü gereğince İLAN olunur. 16/01/2024

        ZİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS NUMARASI İLİ İLÇESİ MAH. / KÖY MEVKİİ ADA NO PARSEL NO
        MALİKLERİ
        ADI SOYADI
        		 KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZIN YÜZ ÖLÇÜMÜ (m²) ve VASFI
        2023/686 TOKAT ZİLE NAKKAŞ MAHALLESİ ÖLLÜKLÜK 208 244 RAMİYE ÖZÜBEK MİRASÇILARI 1-MUSTAFA KENGİL 2-BERRİN ACIBAL 3-MİTAT KENGİL 4-NESRİN KENGİL 5- NAZİK SUNA KÖSLÜOĞLU 6-SAİME YÜKSEL ÖZAYDIN 7-MUSTAFA UĞUR AKMAN 8-NAZİF KENGİL 9- LEYLA OKUCU 10-CELAL AKMAN 11- KENAN CANER AKMAN 12- CEYDA ÖZBİLGİN 13-NİMET KENGİL 14-OSMAN RAHMAN KENGİL 15- OĞUZ KAAN KENGİL 16- NEJLA YÜNİPEK 17-NESRİN AKILLI 18-NİLGÜN KARABIÇAK 19-HASAN SEMİH GENCA 20-SEMRA İSPİRLİ 21-SELMA KURT 200,94 M2 TARLA
        2023/687 TOKAT ZİLE ŞEYHALİ MAH. KIRAĞLIK 352 151 1- BİRSEL BIYIK 2- BÜLENT CANBOLAT 3- HÜSEYİN CANBOLAT 4- NURTEN CANBOLAT 5- SATİ CANBOLAT 6- SEDAT CANBOLAT 7 - SULTAN ACAR 8- ZEYNEL CANBOLAT 144,08 M² TARLA
        2023/688 TOKAT ZİLE BAHÇELİEVLER MAH. ÇUKUR ARPALIK 272 188 1-BİRAY EMİNE CANER SAYMAN 2- GÜLAY BIYIKLIOĞLU 3-NAZİK SUNAY KÖSLÜOĞLU 4- NİLAY HATİCE BAŞARAN 5- SAMİYE YÜKSEL 6- TÜLAY ERAY 7- MUSTAFA UĞUR AKMAN TAHİR ASLAN AKMAN MİRASÇILARI 1- CELAL AKMAN 2- KENAN CANER AKMAN 3- CEYDA ÖZBİLGİN MÜNİRE NERİMAN SÖNMEZ MİRASÇILARI 1- NEJLA YÜNİPEK 2- NESRİN AKILLI 3- NİLGÜN KARABIÇAK NAZMİYE ÇEVİRGEN MİRASÇILARI 1- NAZİK HACI BALOĞLU 2- PERİHAN ÇEVİRGEN 3- SEFER NAZIM ÇEVİRGEN 4- FİTNET HALİMOĞLU 5- GÜLAY ÇEVİRGEN 6- AHMET MERT ÇEVİRGEN 7- MUSTAFA BERK ÇEVİRGEN 8- FATIMA BETÜL ÇEVİRGEN LÜTFİYE GENCA MİRASÇILARI 1- HASAN SEMİH GENCA 2- SEMRA İSPİRLİ 3- SELMA KURT 127,23 M² TARLA
        2023/689 TOKAT ZİLE EDE KÖYÜ ÖMERDEDE 108 57 1- ALİ ZONGUR 2-HALİS ZONGUR 3- HÜSEYİN ZONGUR 4-MUHLİS ZONGUR 4.358,73 M² TARLA
        2023/690 TOKAT ZİLE KAHYA MAHALLESİ GÜVERCİNLİK ÇALI 155 96 1- HİKMET ÖZDEMİR 2- HÜSEYİN ÖZDEMİR 3- UĞUR ÖZDEMİR 242,71 M² KANAL VE YOL
        2023/691 TOKAT ZİLE BAHÇELİEVLER MAH. BEYLİK ÇAYIRI 970 115 1-ÇEŞMİNAZ KILIÇ 2-FERHAT KILIÇ 3-SATİ ÖZORMAN 4-SEDAT KILIÇ 5-SERAP KILIÇ 6-SEVGİ KILIÇ 7-VEDAT KILIÇ 63,73 M² TARLA
        2023/692 TOKAT ZİLE NAKKAŞ MAHALLESİ ÖLLÜKLÜK 208 269 1-CERAN KARAKÖSE 2-GÜLBEYAZ ATASOY 3-GÜLHAN ŞENTÜRK 4-İSMAİL SÖZEN 5- SADIK SÖZEN 6-SAKİNAZ ŞENTÜRK 7- ŞEMSİ CAN 8- ŞERİFE SÖZEN 150,28 M2 TARLA
        2023/693 TOKAT ZİLE İSTASYON MAH. BEYLİK ÇAYIRI 773 16 1-ALİ İLTEKİN 2-ALİYE YEŞİLYURT 3-HATUN İLTEKİN 4-MEHMET İLTEKİN 5-YILMAZ İLTEKİN 61,05 M² TARLA
        2023/694 TOKAT ZİLE NAKKAŞ MAHALLESİ ÖLLÜKLÜK 208 41 HAFİZE KOÇGÜRSOY MİRASÇILARI 1-BEDRİYE AKGÖZ 2- MEHMET ZEKİ KOÇGÜRSOY 3- SAFİYE BAŞDEMİR 98,75 M2 TARLA
        2023/695 TOKAT ZİLE NAKKAŞ MAH. DABAKHANE 212 23 1-AYŞE KILIÇ 2-BAHAR İLERİ 3-ELİF YİĞİT 4-HASAN YİĞİT 5-İRFAN YİĞİT 6-KİRAZ YİĞİT 7-MEHMET YİĞİT 3.713,17 M² EV
        2023/696 TOKAT ZİLE KAHYA MAHALLESİ GÜVENCİNLİK ÇALI 156 175 AKÇAY ET VE ET ÜRÜNLERİ HAY. İNŞ. TURZ. AŞ. - YENİ UNVANI-ANANOLU ET ÜRÜNLERİ HAY. İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. AŞ. 635,79 M2 TARLA
        2023/697 TOKAT ZİLE EDE KÖYÜ ÖMERDEDE 108 51 1- FARİS ZONGUR 2.291,29 M² TARLA
        2023/698 TOKAT ZİLE EDE KÖYÜ ÖMERDEDE 108 123 DURSUN ZONGUR 1.448,18 M² TARLA
        2023/699 TOKAT ZİLE EDE KÖYÜ ÖMERDEDE 108 104 ALİ ZONGUR 961,55 M² TARLA
        2023/700 TOKAT ZİLE EDE KÖYÜ ÖMERDEDE 108 102 HALİS ZONGUR 1.862,15 M² TARLA
        2023/701 TOKAT ZİLE KAHYA MAH. GÜVENCİNLİK ÇALI 156 160-161 1-AYHAN AKÇİMEN 2-FETHİ AKÇİMEN 3-NAZAN AKÇİMEN 4-HACI HATUN TEMİZBAL 5-MUSTAFA SAKINAN 6-OSMAN SAKINAN 7-HATİCE ÖZGÜ 1.445,39 M2 5.267,75 M2 TARLA
        2023/702 TOKAT ZİLE EDE KÖYÜ ÖMERDEDE 108 96 RIZA NARÇİN MİRASÇILARI 1-AYTEN OKAN 2-ÜNAL NARÇIN 3- HALİT YILMAZ 4- NERMİN KAYA 5-FATMA NEVİN DEMİRHAN 6- MUSTAFA KEMAL ALSANCAK 7-GÖKHAN ALSANCAK 8-NİLÜFER ÖZKAN 9- İLKER DORUK ÖZKAN 10- DAMLA ÖKTEM 11-GAMZE ÖZKILIÇ 12-ESRA ŞAHİN 13-EZGİ ULUSDOYURAN 14-CEYHUN PAYDAK 15-HANDE KÖLÜK 1.646,95 M2 TARLA
        2023/703 TOKAT ZİLE KİREÇLİ KÖYÜ ÇETİKKAYA 117 37-39 MEMET AY 1.142,11 M² 1.326,47 M² TARLA
        2023/704 TOKAT ZİLE EDE KÖYÜ ÖMERDEDE 108 116 1-ALİ ZONGUR 2- DUDU BAYGAL 3-HALİS ZONGUR 4-HÜSEYİN ZONGUR 5-MUHLİS ZONGUR 2.389,22 M2 TARLA
        2023/705 TOKAT ZİLE KİREÇLİ KÖYÜ ÖMERDEDE 117 41 1-HATİCE GÜVENÇER 2-ENGİN BARIŞ ESEN 3-DİLEK KÜÇÜK ESEN 4-SADIK EMRE ESEN 791,95 M² TARLA
        2023/706 TOKAT ZİLE EDE KÖYÜ ÖMERDEDE 108 114 1-ALİ ZONGUR 2- DUDU BAYGAL 3- HALİS ZONGUR 4-HÜSEYİN ZONGUR 5-MUHLİS ZONGUR 6-DURSUN ZONGUR 4.259,63 M2 EV, AHIR, SAMANLIK, TARLA
        2023/707 TOKAT ZİLE KİREÇLİ KÖYÜ KURUÇAY 124 20 Sati ERSARI Mirasçıları 1- Cemile ERSARI 2- Samiye EKMEKÇİOĞLU 3- Aliye ERSARI 4- Ahmet GÜL 5- Emine ERMAN 6- Zübeyde BİLGİÇ 7- Şerife ADIGÜZEL Halime ES 1.428,35 M² TARLA
        2023/708 TOKAT ZİLE EDE KÖYÜ KARAAĞAÇLIK 136 38 1- ALİ ZONGUR 2-DUDU BAYGAL 3- HALİS ZONGUR 4- HÜSEYİN ZONGUR 5- MUHLİS ZONGUR 6- DURSUN ZONGUR 7- ARİFE ZONGUR 8- ŞERİFE TÜRKEL 7.081,84 M² TARLA
        2023/709 TOKAT ZİLE YENİKÖY KÖYÜ ÇAL 102 20 TUĞRA FİDANCILIK, TARIM ÜRÜNLERİ, HAYVANCILIK, MADENCİLİK VE TAAHHÜT DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 124,09 M² KARGİR AHIR EV VE TARLA
        2023/710 TOKAT ZİLE YENİKÖY KÖYÜ ÇAL 101 5 MÜRSEL TÜRKMEN 865,74 M² TARLA
        2023/711 TOKAT ZİLE ZİNCİRLİSÜFLA MAH. LIĞDAÇUKURU 92 197 SARMET-SAN PLASTİK METAL İNŞAAT KAĞIT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 1.282,58 M² EV
        2023/712 TOKAT ZİLE ZİNCİRLİSÜFLA MAH. KURUÇAY-LIĞDA ÇUKURU- 92 VE 94 36-199-38 1-SADIK AKIN 2-SAMET AKIN 2.349,34 M2 -52,57 M2 -1.140,03 M2 TARLA
        2023/713 TOKAT ZİLE KAHYA MAH. GÜVENCİNLİK ÇALI 156 131 BEDRETTİN KAYA 454,93 M² TARLA
        2023/714 TOKAT ZİLE KAHYA MAHALLESİ GÜVENCİNLİKÇAL 156 137 ZİTEKS ZİLE TEKSTİL GIDA İHTİYAÇ MAD.SAN. VE TİC. AŞ. 1.484,67 M2 2 katlı betonarme fabrika, müştemilat bulunan tarla
        2023/715 TOKAT ZİLE KAHYA MAH. GÜVENCİNLİK ÇALI 156 147 1-FİKRİYE YAHŞİ 2-HURİYE BÜTÜNER 3-HÜSEYİN YAHŞİ 4-MÜZEYYEN ÖZBEK 2.249,59 M² TARLA
        2023/716 TOKAT ZİLE KAHYA MAHALLESİ GÜVERCİNLİK ÇALI 156 149 ŞİRİN AKTAŞ 3.128,44 M2 TARLA
        2023/717 TOKAT ZİLE KAHYA MAHALLESİ GÜVERCİNLİK ÇALI 156 157 DERVİŞ SEYHAN 7.374,93 M² Betonarme Ahır ve Tarla
        2023/718 TOKAT ZİLE BAHÇELİEVLER MAH. HIDIRLIK 281 39/31/47 1- AHMET ÇELEN 2- HATUN ÇELEN 3- MEBRUKE ÇELEN 4- MEHMET ÇELEN 5- MÜBERRA ÇELEN 6- SELİM ÇELEN 2.136,09 M²/1.940,46 M²/ 478,57 M² TARLA
        2023/719 TOKAT ZİLE EDE KÖYÜ ÖMERDEDE 108 92/92 1- BEKİR TÜRE 2-HATİCE AHLATCI 3-MUSTAFA TÜRE 4- SAFİYE ÖZGAN 5- ŞEREF TÜRE 6- ŞERİFE KOÇ 3.315,12 M²/ 191,98 M² TARLA
        2023/720 TOKAT ZİLE EDE KÖYÜ TEPETARLA 134 84 1-ALİ ZONGUR 2-DUDU BAYGAL 3-HALİS ZONGUR 4-HÜSEYİN ZONGUR 5-MUHLİS ZONGUR 6-DURSUN ZONGUR 7-ARİFE ZONGUR 8-ŞERİFE TÜRKEL 2.090,97 M2 TARLA
        2023/721 TOKAT ZİLE EDE KÖYÜ ÖMERDEDE 108 94 SAFİYE ÖZGAN 3814,17 M² TARLA
        2023/722 TOKAT ZİLE EMİRÖREN KÖYÜ KURUÇAY 120 100 1-CAFER TAŞ 2- DÜRDANE GÜLTEKİN 3- HATİCE ARMAĞAN 4- HAYDAR SATILMIŞ 5-SELVİ UÇAN 6- SEVİM DEMİRCAN 4.385,81 M2 TARLA
        2023/724 TOKAT ZİLE EDE KÖYÜ KARAAĞAÇLIK 108 132 1-ALİ ZONGUR 2-HALİS ZONGUR 3-HÜSEYİN ZONGUR 4-MUHLİS ZONGUR 4.629,24 M2 TARLA
        2023/725 TOKAT ZİLE EDE KÖYÜ ÖMERDEDE 108 112 1ALİ ZONGUR, 2-ARİFE ZONGUR, 3-DUDU BAYGAL, 4-DURSUN ZONGUR, 5-HALİS ZONGUR, 6-HÜSEYİN ZONGUR, 7-MUHLİS ZONGUR 8-ŞERİFE TÜRKEL 8.055,33 M2 TARLA
        2023/726 TOKAT ZİLE İSTASYON MAH. BEYLİK ÇAYIRI 293 3 ÖZTAŞ ÖZEN UN VE YEM FABRİKALARI SAN. VE TİC. AŞ. 421,94 M2 Kargir un ve yem fabrikası, kargir idare binası, kantar ve kantar binası, ahır ve depo bulunan bahçe
        2023/727 TOKAT ZİLE BAHÇELİEVLER MAH. ÇUKUR ARPALIK 272 47 1- ARZU İŞEVİ 2- FİKRİYE İŞEVİ 3- MEHMET İŞEVİ 1.931,86 M² TARLA
        2023/728 TOKAT ZİLE BAHÇELİEVLER MAH. KARABAYRAM ÖZÜ 280 54 1- TÜLAY KIYMALIOĞLU FATMA ANZERLİOĞLU MİRASÇILARI 1- MUHARREM TEVFİK ANZERLİOĞLU 2- ALİ RIZA ANZERLİOĞLU 3- SONER MUSTAFA ANZERLİOĞLU GÜLTEN ÇÖPDEMİR MİRASÇILARI HANDAN DURGUN 2- ADNAN ELMACI 3- FATMA YİĞİT 4- MUHARREM TEVFİK ANZERLİOĞLU 5- ALİ RIZA ANZERLİOĞLU 6- SONER MUSTAFA ANZERLİOĞLU 7- TÜLAY KIYMALIOĞLU 8- AYŞE SEVEN 9- MEHMET KÖKNEL 753,98 M² TARLA
        2023/729 TOKAT ZİLE ŞEYHALİ MAH. AKBABA 370 132 HASAN TUNÇER MİRASÇILARI 1- BAHAR TUNÇER 2- ELİFE ALAN 3- ELMAS ÖZCAN 4- ASLAN TUNÇER 5- İLYAS BEKTAŞ TUNÇER 70,52 M² TARLA
        2023/730 TOKAT ZİLE ŞEYALİ MAH. KIRAĞLIK 770 30 1-AHMET MURAT KÖFTECİOĞLU 2-HALUK KÖFTECİOĞLU 3-KERİMAN ALTUNALAN 290,91 M² TARLA
        2023/731 TOKAT ZİLE ŞEYALİ MAH. KIRAĞLIK 781 28 İLYAS SAVAŞ 483,88 M² TARLA
        2023/732 TOKAT ZİLE EDE KÖYÜ ÖMERDEDE 108 84 SAFİYE ÖZGAN 518,41 M2 KARGİR 2 KATLI BAĞ EVİ, HAVUZ VE BAHÇESİ
        2023/733 TOKAT ZİLE KAHYA MAH. GÜVENCİNLİK ÇALI 156 166 1-MUSTAFA KILIÇ 2-SAMİ KILIÇ 908,91 M² TARLA
        2023/734 TOKAT ZİLE EMİRÖREN KÖYÜ HACIMEHMETPINAR 121 75 DURSUN AYDOĞDU MİRASÇILARI 1- MUSTAFA AYDOĞDU 2- KEMAL AYDOĞDU 3-HACER AYDOĞDU- HATUN AYDOĞDU MİRASÇILARI 1-HURİ ERDOĞAN 2-YILMAZ AYDOĞDU 3- HACER AYDOĞDU 4-MUSTAFA AYDOĞDU 5-KEMAL AYDOĞDU 1.321,77 M2 TARLA
        2023/736 TOKAT ZİLE EDE KÖYÜ TEPETARLA 134 80 1-GÜLHANIM TUNÇERENLER 2-İSMAİL AYGÜN 3-YAŞAR AYGÜN 2.098,09 M2 TARLA
        2023/737 TOKAT ZİLE EDE KÖYÜ KARAAĞAÇLIK 136 41 1- NEZİHA SOYTAY 2.327,24 M² TARLA
        2023/738 TOKAT ZİLE EDE KÖYÜ KARAAĞAÇLIK 135 55 OSMAN TÜRE MİRASÇILARI 1- EMİNE TÜRE 2- MEHMET TÜRE 3- CAVİT TÜRE 4- CEVDET TÜRE 84,14 M² TARLA
        2023/739 TOKAT ZİLE EDE KÖYÜ KARAAĞAÇLIK 135 75 FİKRİYE ŞEN MİRASÇILARI 1- HARUN UYAROĞLU 2 - HAZAL SEBİHA UYAROĞLU 3- GALİP ŞEN 4- HANDE UYAROĞLU 5- SEHİM ALTINER 6- SELMA SÜZGEN 39,10 M² TARLA
        2023/740 TOKAT ZİLE EDE KÖYÜ TEPETARLA 134 86 MUHARREM ARTUÇ MİRASÇILARI 1-ZEKİYE SERT 2-SÜRİYE BAYGAL 3-RAİKA BATARYA 4-AYHAN ÇEVİK 5-NEZİHA GÖK 6-HİKMET ARTUÇ 7-MEYREM BEKTAŞ 8-SELAHATTİN ARTUÇ 9-AYŞE SERT 10-HÜLYA SERT 11-NEVİN ÖZTÜRK 12-MERYEM ARTUÇ 13-ZEKİYE SİBEL YILMAZTÜRK 14-FATMA ARTUÇ 15-ADEM ARTUÇ 16-MUSA ARTUÇ 17-EMİNE GÜNAYDIN 18-RABİA ÜLKÜ 19-HATİCE ONAR 20-EMSAL DUR 21-FADİME ARTUÇ 22-DURAN ARTUÇ 23-MUHLİS ZONGUR 24-HALİS ZONGUR 25-ALİ ZONGUR 26-HÜSEYİN ZONGUR 27-DUDU BAYGAL 28-ZEKİYE KILDIŞ 29-NİHAT ARTUÇ 30-AYŞE ARAÇ 31- SEMİH BABUR 32-HÜSEYİN ARİF AYGÜN 33-LEYLA ARTUÇ 34-AHMET BUĞRA ARTUÇ 35- HALİS KOÇ 36- MURAT KOÇ 37-İBRAHİM KOÇ 1.729,83 M2 TARLA
        2023-741 TOKAT ZİLE EDE KÖYÜ TEPETARLA 125 3 MİRAS BIRAKAN: ZEKİYE AKIN 1-ABDULLAH AKIN 2-ÇETİN BABUR 3-DURSUN ARAL 4-EDAVİYE AKIN 5-EMİNE ARAÇ 6-EMİNE TORUN 7-FARUK TOPRAK 8-FATMA BABUROĞLU 9-FATMA OĞUZ 10-GÜLDEN AKIN 11-GÜLÜMSER GÜLER 12-GÜLÜZAR TORUN 13-HACER TÜRE 14-HÜSEYİN TÜRE 15-KAMURAN TÜRE 16-KERİM ARAL 17-KEZİBAN AKAN 18-LEYLA BABUR 19-LEYLA GÖKTAŞ 20-MAHMUT TÜRE 21-MECBURE ŞERMET 22-METİN BABUR 23-MURAT AKIN 24-MURAT ARAL 25-MUSTAFA AKIN 26-MUSTAFA ARAL 27-NECDET TÜRE 28-NEFİSE ŞERMET 29-NURAY BENGÜ 30-NURDAN ARAÇ 31-NURTEN ERSÖZ 32-OSMAN AKIN 33-OSMAN KARATAY 34-ÖMER AKIN 35-PAKİYE KAZA 36-PERİHAN KARA 37-SARE TÜRE 38-ŞİLVANİ ARAL 39-ŞÜKRİYE ARMAĞAN 40-TEKİN BABUROĞLU 41-TURAN ALTINER 42-TÜLAY TORUN 43-YUNİS ARAL 1.172,22 M² TARLA
        2023/742 TOKAT ZİLE KİREÇLİ KÖYÜ ÇETİKKAYA 117 35 HATİCE ÖZYETGİN 2.053,98 M2 TARLA
        2023/743 TOKAT ZİLE EDE KÖYÜ ÖMERDEDE 108 108 HÜSEYİN ZONGUR 5.145,17 M² TARLA
        2023/744 TOKAT ZİLE EDE KÖYÜ KARAAĞAÇLIK 136 36 1-MEHMET ATAK 2-YURDAGÜL KÖSEOĞLU 1.773,28 M2 TARLA
        2023/745 TOKAT ZİLE ŞEYALİ MAH. AKBABA 370 167 1-AHMET ÇAKMAKOĞLU 2-BEKİR ÇAKMAKOĞLU 3-DUDU CEYLAN 4-FATMA TOYDEMİR 5-GÜLAY ÇAKMAKOĞLU 6-HATİCE ATASEVEN 7-İBRAHİM ÇAKMAKOĞLU 8-MEHMET ÇAKMAKOĞLU 9-MUSTAFA ÇAKMAKOĞLU 10-SEMİHA YALÇIN 11-ZEYNEP ŞEN 211,17 M² TARLA
        #ilangovtr
        #Basın no ILN01991299
        Yazı Boyutu