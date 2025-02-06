YUNAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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YUNAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/237 Esas

KARAR NO : 2023/424

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Davanın KABULÜ ile;

Konya ili, Yunak ilçesi, Hacıfakılı mahallesi, 120 ada 16 parsel sayılı 21.767,00 m² yüzölçümündeki taşınmazın fen bilirkişisi tarafından düzenlenen 02/10/2023 tarihli raporu ekindeki krokisinde belirtildiği ve dava dilekçesinde talep edildiği haliyle, A parseli olarak belirtilen 21.759,71 m² taşınmaz üzerinde IR1 harfi ile gösterilen 811,97 m²'lik enerji nakil hattı alanının davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı alanı olacak şekilde tapuya TESCİLİNE,

Konya ili, Yunak ilçesi, Hacıfakılı mahallesi, 120 ada 16 parsel sayılı 21.767,00 m² yüzölçümündeki taşınmazın fen bilirkişisi tarafından düzenlenen 02/10/2023 tarihli raporu ekindeki krokisinde belirtildiği ve dava dilekçesinde talep edildiği haliyle B parseli olarak belirtilen 7,29 m²'lik direk yeri alanının davalılar adına olan tapu kaydının İPTALİ ile davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tapuya TESCİLİNE,

Konya ili, Yunak ilçesi, Hacıfakılı mahallesi, 120 ada 16 parsel sayılı taşınmazın; yukarıda belirtildiği üzere, A harfi ile gösterilen alan üzerinde daimi irtifak hakkı kurulan kısmın irtifak alanı bedelinin 19.111,69 TL; direk yeri alanlarına ait kamulaştırma bedelinin 571,68 TL olmak üzere taşınmazın kamulaştırma ve irtifak alanı bedelinin toplam 19.683,37 TL olduğunun TESPİTİNE,

Tespit edilen toplam 19.683,37 TL kamulaştırma bedelinin, kararla birlikte derhal davalılara tapudaki/veraset ilamındaki payları oranında ÖDENMESİNE, bu hususta bankaya müzekkere yazılmasına, tapu kaydındaki takyidatlar ile haciz ve ipotek şerhinin ve varsa tapu kaydındaki tüm takyidatların ve vergi borcu kesintisinin bulunması halinde ise kamulaştırma bedeline yansıtılmasının istenilmesine,

2942 s. Kamulaştırma Kanunu m.10/9 hükmü Anayasa Mahkemesinin 2022/83 Esas 2023/69 Karar sayılı ilamı ile iptal edilmiş olduğundan, 19.683,37 TL kamulaştırma bedeline dava tarihi olan 10/07/2023 tarihinden karar tarihi olan 30/10/2023 tarihine kadar kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faiz İŞLETİLMESİNE,

Fen bilirkişisi Halil Akyıldız tarafından düzenlenen 02/10/2023 tarihli raporu ve krokisinin kararın eki sayılmasına,

Karardan bir suretin fen bilirkişi raporu ek yapılmak suretiyle gerekli tescil/terkin işlemleri yapılmak üzere kararın kesinleşmesi beklenmeksizin ilgili tapu müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,

Alınması gerekli 269,85 TL maktu karar ve ilam harcından davacıdan alınan 269,80 TL peşin harcın mahsubu ile bakiye 00,05 TL harcın davacıdan alınarak Hazineye irat kaydına,

Eksik alındığı anlaşılan 0,05 TL başvurma harcının davacıdan alınarak Hazineye irat kaydına,

Davacı tarafından sarf edilen yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

Davacı taraf lehine, davanın mahiyeti gereği vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Artan gider avansının karar kesinleştiğinde davacı tarafa iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda, tescil hükmü bakımından kesin, bedel tespit hükmü bakımından,kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile Konya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 31/10/2023

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Ayrıca davacı vekilinin mahkememize sunmuş olduğu istinaf dilekçesi ile;"Yunak Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından eksik inceleme sonucu hukuka aykırı olarak verilen kamulaştırma bedeline ilişkin karara karşı istinaf talebinde bulunuyoruz.Öncelikle yerel mahkemece "...kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faiz İŞLETİLMESİNE" şeklinde karar verilmiş olup bu karar usul ve yasaya aykırıdır. Şöyle ki; Karara dayanak olan ilgili davalarda Anayasa Mahkemesinin yasal faizin kaldırılması kararı 01/08/2023 tarihinde verilmiştir. Fakat yerel mahkemede açılmış olan somut dava tarihi 01/08/2023 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı öncesi olması sebebiyle davanın 01/08/2023 tarihinden önce açıldığı bu sebeple dava tarihi sonrası 4.ayın bitiminden itibaren yasal faiz işletilmesine karar verilmesi gerekirken verilen faiz kararı hukuka aykırıdır. Dosya kapsamında faize ilişkin hüküm kurulurken yasal faiz oranları üzerinden hesaplama yapılmalıdır.Dosya kapsamında kamulaştırma bedelinin tespiti amacıyla alınan bilirkişi raporuna karşı itiraz etmiş olmamıza rağmen itirazlarımız reddedilerek raporlar hükme esas alınmıştır. Dava konusu taşınmaza ilişkin müvekkil kurum nezdinde alınan ve dosyada da mevcut olan kamulaştırma bedeli tespit raporunda belirlenen kamulaştırma bedeli ile mahkemece alınan rapor arasında kamulaştırma bedeli farkı afaki düzeydedir. Mahkemece bilirkişi raporlarına karşı itirazlarımız reddedilerek yeniden rapor aldırılmayıp dosyada mevcut raporlar arasındaki çelişki giderilmeden hüküm kurulması hukuka aykırılık oluşturmuştur. Mahkemece alınan zirai bilirkişi kurulu raporunda dava ve kamulaştırma konusu taşınmazın kamulaştırma bedeli tespit edilirken taşınmazın değer kaybı ve objektif değer artışı yüksek oranda hesaplanmıştır. İş bu durum kamulaştırma bedelinin yüksek çıkmasına neden olmuştur. Dava konusu taşınmaza ilişkin yapılan hesaplamalar ilgili Kamulaştırma Kanunu ve Yargıtay İçtihatlarına aykırı olarak yapılmıştır. Bilirkişi raporunda yapılan zirai değerlendirmeler ve üretim masrafları hesaplanması tarlaya ilişkin net gelirin artması sonucunu doğurmuştur. Bu durumda taşınmaza dair tespit edilen kamulaştırma bedelinin çok yüksek belirlenmesine neden olmuştur. Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde kamulaştırma sebebiyle taşınmaz mal veya kaynakta meydana gelecek değer düşüklüğü gerekçeleriyle belirtilir. Taşınmazın kullanım şekli, irtifak hakkının niteliği, taşınmazda kapladığı yeri ve alanı, geometrik durumu gibi birçok özelliklere göre değerlendirme yapılmalıdır. İrtifak hakkı nedeniyle arazi içinde bazı sınırlamalar oluşacağı bunun da değer eksikliğine sebebiyet vereceği raporda belirtilmiştir. Teşekkülümüze ait enerji iletim hatları, karayolu veya demiryolu güzergahları gibi arazi üzerinde ciddi değer azalışlarına sebep olmamaktadır. Özellikle irtifak hakkı kurulan alanlarda tarım faaliyetleri devam etmekte olup, sadece direk yerleri nedeniyle taşınmaz üzerinde düşük oranda bir değer azalışı oluşmaktadır. Dava konusu taşınmazın niteliği, geometrik durumu, yüzölçümü ve enerji nakil hattının güzergahı dikkate alınarak irtifak hakkı nedeniyle değer düşüklüğü oranının belirlenmesi gerekmektedir. Belirlenecek değer düşüklüğü, irtifak hakkı tesis edilecek yerin mülkiyet değerinin %35'ini geçmemesi gerekmektedir.Yunak Asliye Hukuk Mahkemesinde açılıp da tarafımızca takip edilen davalarda da bilirkişi raporlarında, bilirkişiler, gerçeğe uygun bir şekilde her bir taşınmazın ayrı ayrı özelliklerini nazara alınmaksızın, genelleme yapmak suretiyle taşınmazlardaki değer kaybı hesaplanmıştır. Yapılan değerlendirme hatalı olup, bulunan değer kaybı oranları yüksektir. Bilirkişilerce bulunan bedeller çok fahiş olup, piyasa değerlerinin de üzerindedir. Müvekkil kurum bünyesindeki Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenen kamulaştırma bedelinin afaki düzeyde yüksek kamulaştırma bedelleri hesaplanmış olup bu bilirkişi raporlarının hükme esas alınarak verilen kararlara karşı istinaf kanun yoluna başvuruyoruz. Bilirkişi raporunda objektif değer artışı hesaplamasında da bariz hata yapılmıştır. Dava konusu taşınmazın niteliği, geometrik durumu, yüzölçümü, emsal taşınmaz değerleri ve şehir merkezine uzaklığı dikkate alınarak değer artış oranının belirlenmesi gerekmektedir. Belirlenecek değer artış oranı Yargıtayın aradığı kriterleri nazara alınmaksızın taşınmazda yüksek oranda hesaplama yapılmıştır. Bilirkişilerce bulunan bedeller çok yüksek olup, piyasa değerlerinin de üzerindedir. İrtifak hakkı nedeniyle arazi içinde bazı sınırlamalar oluşacağı bunun da değer eksikliğine sebebiyet vereceği hükme esas alınan raporda belirtilmiştir. Bilirkişilerce, E.İ.H. geçmesi nedeniyle talebin azalması4650 sayılı yasanın 6. maddesi ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 11. maddesinin f bendinde geçen “Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelir” üzerinden Kamulaştırma bedelinin hesaplanması gerekir. Bilirkişi raporunda yapılan zirai değerlendirmeler hususunda ise raporda üretim masrafları tarlaya ilişkin net gelirin artmasına sebep olmuştur. Bu durumda taşınmaza dair tespit edilen kamulaştırma bedelinin yüksek belirlenmesine neden olmuştur.2942 Sayılı Kanunun 11. maddesi ile arazi değerinin analizinde, kamulaştırmayı gerektiren imar ve hizmet teşebbüsünün sebep olacağı değer artışları ile gelecek yıllar için düşünülen kullanım şekillerine (örneğin arazi varlığındaki azalmaya bağlı olarak yeni parsellerin başka tarım ürünlerine çevrilmesi, mücavir alanı içindeki arazinin arsaya dönüştürülmesi ve diğer nedenlerle yoğun arazi talebinin olması gibi) göre taşınmazın malikine kazandırabileceği kar beklentisi veya rant artışları dikkate alınmamaktadır.Müvekkil kurum Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenen kamulaştırma bedelinde, arazinin değerini etkileyen bütün olumlu ve/veya olumsuz faktörler gelir ve kapitalizasyon faiz oranının analizinde dikkate alındığından, Teşekkülümüzce usulüne uygun olarak belirlenmiş olan kamulaştırma bedelinin artırılması gerektirecek herhangi bir neden yoktur. Bilirkişi raporlarının kanaatle değil 2942 sayılı Kanunun 11. maddesinde sayılan hususlara ve kanunun uygulamasındaki Yargıtay kararlarına uygun bilimsel yöntemlerle hazırlanması gerekmektedir. Aksi durum keyfi uygulamalara sebebiyet verecektir.Yukarıda açıklandığı üzere enerji iletim hattının şehrin ve bölgenin enerji ihtiyacını karşılayacak olmasından dolayı, aslında bu önemli kriterin kamu yararı gözetilerek dikkate alınması gerekmektedir. Teknik bir mesnedi olmayan hesaplamalar neticesinde, yatırımcı kamu kuruluşlarının yatırım faaliyetleri için gerekli olan taşınmazların kamulaştırılması için gereğinden fazla mali kaynağın ayrılması gerekmekte ve bu durum da ülkemizde önemli altyapı yatırımlarının daha uzun sürede gerçekleşmesine neden olmaktadır. Yunak Asliye Hukuk Mahkemesince hükme esas alınan bilirkişi raporlarına karşı itirazlarımız haksız bir şekilde reddedilerek sonuç olarak hukuka aykırı bir şekilde afaki kamulaştırma bedellerine hükmedilmiştir. Bu hatalı ve hukuka aykırı kararın kaldırılmasını arz ve talep etmekteyiz.Yukarıda açıklanan ve resen dikkate alınacak nedenlerle usul ve yasaya aykırı yerel mahkeme kararı hakkında tehiri icra talepli olarak istinaf talebinde bulunarak söz konusu kararın ortadan kaldırılmasına ve yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz" şeklinde istinaf dilekçesi de,

Davalı 35116925428 T.C nolu HACI ALİ KARA'ya Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.