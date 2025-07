YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞI

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN



Mülkiyeti İdaremize ait İlimiz Merkez İlçesi Yukarınohutlu 2. Mıntıka Mahallesi aşağıda ada parsel bilgileri bulunan arsa vasıflı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 (a) maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile satılacaktır.

İhaleye çıkartılan taşınmazların muhammen bedeli geçici teminatı, ihale günü ve saati aşağıya çıkarılmıştır.

KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA

NO İL/İLÇE

MAH. NİTELİĞİ ADA

PARSEL ALANI

M² MUHAMMEN

BEDEL GEÇİCİ

TEMİNAT İHALE

GÜN VE

SAATİ 1 YOZGAT

MERKEZ

YUKARINOHUTLU

2. MINTIKA

ARSA

2480/1

9.729,00

116.748.000,00 TL

3.505.000,00 TL

5/08/2025

10:30 2 YOZGAT

MERKEZ

YUKARINOHUTLU

2. MINTIKA

ARSA

2481/3

1.640,89

19.690.680,00 TL

591.000,00 TL

5/08/2025

10:40 3 YOZGAT

MERKEZ

YUKARINOHUTLU

2. MINTIKA

ARSA

2481/4

1.641,53

19.698.360,00 TL

591.000,00 TL

5/08/2025

10:50 4 YOZGAT

MERKEZ

YUKARINOHUTLU

2. MINTIKA

ARSA

2481/5

3.570,14

28.561.120,00 TL

857.000,00 TL

5/08/2025

11:00

Söz konusu taşınmazların satış ihalesi Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince yapılacaktır. İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, sözleşme gideri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir. İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Kanunu hükümleri uygulanır. Yozgat İl Özel İdaresi İl Encümeni 2886 Sayılı Kanunun 29. Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.



6- İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Gerçek kişiler için;

-İkametgâh Belgesi

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Noter Tasdikli imza beyannamesi

b) Tüzel kişi olması halinde Ticaret Odasından veya Esnaf Odalarından alacağı Kayıt Belgesi (2025 yılı içerisinde alınmış olacaktır.)

- Tüzel kişinin şirket olması durumunda Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış sözleşmesi,

- Tüzel Kişi adına ihaleye girmeye yetkili olduklarına dair tüzel kişinin yetkili karar organlarından alınan yetki belgesi,

- İmza sirküleri,

- Yukarıda b) bendinde istenilen belgeler aslı olacak veya noter tasdikli olacak.

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekâletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

ç) Gerçek veya tüzel kişilerin ihaleye ortak girişim halinde katılmaları durumunda noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı, ihalede ortakları temsil edecek pilot ortağın adı, ihalesine girilecek olan İdare taşınmazının parsel numarası, tapu devir işlemi bitene kadar ortakların ortaklıktan ayrılamayacağına ilişkin beyanları ve ortakların hisse oranlarını belirtir şekilde imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

Ayrıca her bir ortak için ortakların gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (a) ve (b) fıkrasında istenilen belgeler,

d) 2886 Sayılı D.İ.K .’unda kapalı teklif usulü ihalelerde belirtilen tahmin edilen satış bedelinin % 3 oranında, geçici teminatı TC Vakıflar Bankası Yozgat Merkez Şubesine Yozgat İl Özel İdaresi adına geçici hesaba yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu aslı veya banka teminat mektubu, (Nakit olarak yatırılacak Geçici Teminat bedelleri İl Özel İdaresine ait VAKIFLAR BANKASI TR 3600 0150 0158 007293643179 hesabına yatırılacaktır.)

e) Kapalı Teklif Usulü İhale de; ihalesine girilecek taşınmaza ait her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ihale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığını gösterir makbuz,

f) İhale şartnamesi ekinde olan teklif mektubu,

g) Şartname ekinde yer alan taşınmazı mevcut haliyle satın almak istediğine dair taahhütname ile 2886 sayılı D.İ.K esaslarına göre yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ile irtibat için telefon numarası varsa faks numarası ve elektronik posta adresini belirtir beyanı (İdareden alınacaktır).



7-Taşınmaza ait ihale dokümanı mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Emlak İstimlâk Müdürlüğü ile Encümen Müdürlüğünde görülebilir. Ancak ihaleye girebilmek için satış bedeli 5.000,00 TL olan ihale dokümanının satın alınması şarttır.



8- Kapalı Teklif Usulü ihalelerde, Taşınmazın ihalesine katılmak isteyen istekli ilanda istenen belgeleri bir zarf içerisine koyacak, zarfın üzerine isteklinin ad, soyad, adres ve telefonu, şirket ise şirket bilgilerini ve ihaleye girilecek olan taşınmaz bilgilerini yazacaktır.

Kapalı Teklif Usulü ihalelerde, istekliler ihale şartnamesinde örneği bulunan teklif mektubunu doldurduktan sonra imzalayarak zarf üzerine isteklinin ad, soyad, adres ve telefonunu, şirket ise şirket bilgilerini ve ihalesine girilecek taşınmaz bilgilerini yazacaktır. Daha sonra yine zarf üzerine “TEKLİF MEKTUBUDUR” ibaresi yazarak ilanda istenilen belgelerin konulduğu dış zarf içerisine koyacak ve ihalesine girilecek taşınmazın ihale gün ve saatine kadar imza karşılığında Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir. Kapalı Teklif Usulü ihalelerde, İstekliler yukarıda istenilen belgelerin konulduğu dış zarf ile teklif mektubu zarfını imzalayacak veya kaşeleyecektir.

9- Kapalı Teklif Usulü ihalelerde, posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar İl Encümen Başkanlığı’na ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeden İdare sorumlu değildir. Fax, telgraf ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.



İlan olunur.