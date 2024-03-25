Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.03.2024 - 00:00
        İLAN
        T.C.
        YAYLADAĞI
        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Esas No: 2024/86

        Davacı Hüseyin Bozkurt ile davalı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; DAVACI HÜSEYİN BOZKURT- 38212448136 T.C. Kimlik numaralı Kazım ve Necmiye oğlu 01/03/1967 doğumlu, Şakşak Mah. Şakşak Sk. No:76 Yayladağı/HATAY adresinde ikamet eder.
        Davacı tarafından Hatay ili Yayladağı İlçesi Kışlak Mahallesi 109 ada 2 parsele yakın taşınmazı 40 yılı aşkın süredir bilfiil zilyet olarak kullanan ve ekip biçen Hatay ili Yayladağı ilçesi Şakşak Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve yukarıda açık kimlik bilgileri ile adresi yazılı olan davacı adına tesciline karar verilebileceğinden bu gayrimenkul üzerinde hak iddia eden 3. kişilerin mahkememize başvurmaları ilanen teliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02009413
        Yazı Boyutu