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T.C.

YAYLADAĞI

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Esas No: 2024/86

Davacı Hüseyin Bozkurt ile davalı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; DAVACI HÜSEYİN BOZKURT- 38212448136 T.C. Kimlik numaralı Kazım ve Necmiye oğlu 01/03/1967 doğumlu, Şakşak Mah. Şakşak Sk. No:76 Yayladağı/HATAY adresinde ikamet eder.

Davacı tarafından Hatay ili Yayladağı İlçesi Kışlak Mahallesi 109 ada 2 parsele yakın taşınmazı 40 yılı aşkın süredir bilfiil zilyet olarak kullanan ve ekip biçen Hatay ili Yayladağı ilçesi Şakşak Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve yukarıda açık kimlik bilgileri ile adresi yazılı olan davacı adına tesciline karar verilebileceğinden bu gayrimenkul üzerinde hak iddia eden 3. kişilerin mahkememize başvurmaları ilanen teliğ olunur.