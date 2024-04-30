T.C. YATAĞAN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2021/546

KARAR NO : 2023/126

KATILAN :AİŞE ELŞEYH AHMED, Abdulaziz ve Hazne kızı, 01.01.1994 Halep dğ., Kimlik No:99188561120

SUÇ TARİHİ :02.02.2021



Mahkememizin 28.02.2023 tarih, 2021/546 E. ve 2023/126 K. sayılı ilamı ile, taksirle ölüme neden olma (TCK 85/1) suçundan sanıklar Ali Kaman, Serkan Koçar ve Yüksel Öztürk'ün beraatine, sanık Davut Topaloğlu'nun 27.300,00 TL APC ile cezalandırılmasına ve sanık Hammud El İbrahim hakkında ise; verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının 5271 Sayılı CMK'nın 231/5 maddesince HAGB'na karar verilmiştir. Katılana tüm araştırmalara rağmen tebliğ yapılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı T.K' nun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca Yurt genelinde yayın yapan bir gazete ile yine Yurt genelinde yayın yapan bir internet sitesinde ilanen tebliğine,İlan tarihinden itibaren 10 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.29.04.2024