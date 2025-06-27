YALOVA KADIKÖY BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

Kadıköy Belediyesi sorumluk sahasında bulunan mülkiyeti belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı kanununa göre ihale ile satılacaktır.

S.no İhale Konusu Miktar Tahmini Bedel Geçici Teminat İhale Türü İhale Tarihi İhale Saati 1 Arsa Satışı

(569 Ada 2 Parsel) 916,62m2 12.200.000 366.000,00 35/a Kapalı Teklif Usulü 09.07.2025 11:00

Satış ihalesi 1.madde belirtilen tarih ve saatte Kadıköy Merkez Mahallesi Atatürk caddesi No:33 Merkez/Yalova adresi Kadıköy Belediyesi 2. kat meclis/encümen toplantı salonunda yapılacaktır. İhale dokümanı; Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No:33 Merkez/Yalova adresinde Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve satın alınabilir. İhaleye katılmak için ihale dokümanının satın alınması zorunludur. İhale Doküman satış bedeli 5.000 TL’dir. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.

5.1.İhale şartnamesi

5.2.Adres beyanı için standart form.

5.3.Teklif Mektubu standart form.

İsteklilerden istenecek belgeler;

6.1.Nüfus cüzdanı fotokopisi (Gerçek Kişiler)

6.2.Yerleşim Yeri Belgesi (Gerçek Kişiler)

6.3.İmza beyannamesi noter tasdikli (Gerçek ve Tüzel kişiler)

6.4 Şartname satın alındığına dair makbuz (Gerçek ve Tüzel kişiler)

6.5.Belediyemize vade tarihi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Gerçek ve Tüzel kişiler)

6.6.Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Gerçek ve Tüzel kişiler)

6.7.Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi (Gerçek ve Tüzel kişiler)

6.8.Tebligat için adres beyanı (Gerçek ve Tüzel kişiler)

6.9.Teklif Mektubu (Gerçek ve Tüzel kişiler)

6.10.Şartname (Gerçek ve Tüzel kişiler)

6.11.Oda kayıt belgesi (Tüzel Kişiler)

6.12.İmza sirküleri (Tüzel Kişiler)

6.13.Ticaret sicil gazetesi (Tüzel Kişiler)

2886 Devlet İhale Kanunun 6. Maddesinde sayılanlar ve idaremize vadesi geçmiş borcu bulunanlar ihalelere katılamazlar; İhaleye katılmak isteyen istekliler İhale dosyasını en geç 09/07/2025 günü saat 10:00’a kadar Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No:33 Kadıköy Beldesi/YALOVA adresi Kadıköy Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekir. Teklif verilmeyen ve satışı yapılmayan ihale dosya teslim tarihi 23.07.2025 günü saat 10.00’da aynı adrese yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedel tespit etmekte serbesttir. İhaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Teklif verilmeyen veya satılmayan taşınmaz aynı şartlarda ilana gerek duyulmaksızın 23.07.2025 tarihinde aynı saatte ihale edilecektir. Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. Taşınmaz İhalesi için en yüksek teklif üzerinden, her pey artırımı en az 10.000,00TL (On Bin Türk Lirası) olarak uygulanacaktır.

İlan Olunur.