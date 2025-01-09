YALOVA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN



- İLAN-

1-YALOVA MAKİNE İHTİSAS OSB TÜZEL KİŞİLİĞİ adına Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından alınan 07/11/2024 tarihli ve E-54219661-752.01-6277645/77 Sayılı Kamu Yararı Kararı, Yalova İl Özel İdaresinin 06/12/2024 Tarih ve 190 Sayılı Kamulaştırma Kararı uyarınca Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kamulaştırma alanında kalan davalı/davalılara ait aşağıda bilgileri yazılı söz konusu taşınmazlar hakkında kamulaştırma kararı alındığı, 2942 sayılı yasanın 4650/5 maddesi ile değişik 11. Maddesi uyarınca takdir edilen bedel üzerinde aynı kanunun 8.maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma için taşınmaz maliki davalıların davet edildiği, ancak maliklerle uzlaşma sağlanamadığı, bu nedenle dava konusu taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile kamulaştırılan yerin davacı idare adına tescili için hakimliğimizde dava açılmıştır. Kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.

2-Dava konusu taşınmazlar;İL :YALOVA -İLÇE :ÇİFTLİKKÖY

Sıra Dosya No Mevki Ada Parsel Kam. Alan Vasfı Taşınmaz Malikleri 1 2024/493 Laledere 170 5 Tamamı Tarla Bedrettin Burak Şentürk 2 2024/494 Laledere 173 2 Tamamı Tarla Günay Akın 3 2024/495 Laledere 192 1 Tamamı Tarla Müslim Abay 4 2024/496 Laledere 222 1 Tamamı Tarla Rözmaş Metal San. Tic. A.Ş. 5 2024/497 Laledere 171 3 Tamamı Tarla Gökhan Sencer

Eray Gülşenbak

Yücel Gülşenbak

Leyla Fidan

Tuncer Gülşenbak

Ayşe Gülşenbak

Ayşe Gülşenbak 6 2024/498 Laledere 204 2 Tamamı Tarla Elaattin Gül,Elif Odabaş 7 2024/499 Laledere 204 4 Tamamı Tarla Mustafa Murat Çakmak 8 2024/500 Laledere 207 5 Tamamı Tarla İsmail Bilen 9 2024/501 Laledere 200 2 Tamamı Tarla Taha İbrahim Erpulat 10 2024/502 Laledere 210 1 Tamamı Tarla Atılgan Koçyiğit 11 2024/503 Laledere 170 3 Tamamı Tarla Şenay Aslan 12 2024/505 Laledere 173 6 Tamamı Tarla Aziz Yıldırım 13 2024/506 Laledere 215 2 Tamamı Tarla Hürkar Otomotiv ve Makine Üretim San. Tic. Ltd. Şti.

3-Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

4-30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın mal mülkiyeti davacı idare adına tescil edilecektir.

5-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yalova Vakıflar Bankası Şubesi'ne veya Yalova Ziraat Bankası Şubesi'ne bloke edilerek, karar verildiğinde ve bu karar kesinleştiğinde maliklere ödenecektir.

6-Yukarıda dosya numaraları yazılı dosyaların duruşmaları 06/03/2025 günü saat 10:00'dan itibaren Yalova 5. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu'nda yapılacaktır.

7-Davalıların konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

8-Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 sayılı kanunun 10.maddesi uyarınca kamuoyuna ilanen duyurulur.