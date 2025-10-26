ULUDERE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ULUDERE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/112 Esas

KARAR NO : 2022/69



DAVALI -AHMET BİLEN - 64183361686 ŞIRNAK ili, ULUDERE ilçesi, HİLAL mah/köy, 8 Cilt, 75 Aile sıra no, 13 sırada nüfusa kayıtlı, ALİ ve MAHBUP oğlu/kızı, 01/01/1964 dogumlu,



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açıla Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize Gerekçeli karar ve davacı tarafından yapılan istinaf başvuru dilekçesini içerir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar ve davacı tarafından yapılan istinaf başvuru dilekçesini gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. 12/09/2025