        Haberler Resmi İlanlar

        ULUDERE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.10.2025 - 00:00
        İLAN
        ULUDERE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2017/112 Esas
        KARAR NO : 2022/69


        DAVALI -AHMET BİLEN - 64183361686 ŞIRNAK ili, ULUDERE ilçesi, HİLAL mah/köy, 8 Cilt, 75 Aile sıra no, 13 sırada nüfusa kayıtlı, ALİ ve MAHBUP oğlu/kızı, 01/01/1964 dogumlu,


        Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açıla Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize Gerekçeli karar ve davacı tarafından yapılan istinaf başvuru dilekçesini içerir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar ve davacı tarafından yapılan istinaf başvuru dilekçesini gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. 12/09/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02320246
