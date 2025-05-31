TUZLA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası : 2025/640619 1- İdarenin a) Adresi : EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 TUZLA/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : 4440906 - 2165814773 c) Elektronik posta adresi : satinalma@tuzla.bel.tr 2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 15.05.2025 - 5365 b) Gazetenin ve internet sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : : KARAR / www.haberturk.com - 15.05.2025 3- İhale İptal Tarihi : 28.05.2025 4- İptal nedeni veya nedenleri

ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.Harcama yetkilisi tarafından yapılması gereken işlemler nedeniyle iptal edilmiştir.