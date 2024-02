TUZLA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

A. Değerlendirme "teklif fiyatı" ile "kalite ve teknik değer nitelik" olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 70) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP : Teklif puanı, TFmin : Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF : İsteklinin teklif fiyatı, SIRA NO / İŞ KALEMİ NO / İŞ KALEMİNİN ADI / BİRİMİ / PUANI / -1/ PZN-57/ Her çeşit b.a düz ve nervürlü ve profil demir nakli(karabük.anadolu)/ ton/ 2 -2/ PZN-27/ Led projektör, ışık akısı en az 17000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w /adet/ 1 -3/ PZN-39/ ÇÖP POŞETİ TEMİNİ/ kg/ 1 -4/ PZN-49/ İTHAL TORF TEMİNİ/ litre/ 2 -5/ PZN-50/ KUMLAMALI PARKE İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMAI (h=8 cm)/ m2/ 2 -6/ PZN-53/ 40*40* 3CM KARE KAUÇUK ZEMİN KAPLAMASI BETON HARİÇ İŞÇİLİK VE YAPIŞTIRMA DAHİL/ m2/ 2 -7/ PZN-60/ Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli/ ton/ 2 -8/ PZN-72/ Damperli Kamyon 1 adet/ ay/ 1 -9/ PZN-78/ İTHAL ÇİM BESLEME GÜBRESİ/ kg/ 2 -10/ PZN-96/ IHLAMUR 20/25 - TİLİA TOMENTOSA/ adet/ 2 -11/ PZN-98/ 50*50 Göz aralıklı galvanizli 3 mm kalın örgü teli/ m2/ 2 -12/ PZN-101/ MEVSİMLİK ÇİÇEK TEMİNİ/ adet/ 2 -13/ PZN-102/ PLATANUS ORİENTALİS-DOĞU ÇINARI 20/25/ adet/ 2 -14/ PZN-113/ HELİKOPTER PERDAH YAPIMI/ m2/ 2 -15/ PZN-128/ PLATANUS ORİENTALİS Q 20/25/ adet/ 1 -16/ PZN-145/ METAL TEK KULE OYUN GRUBU SALINCAK TAHTEREVALLİ DAHİL/ adet/ 2 -17/ PZN-255/ Halı Saha Çimi Temini ve Serimi/ m2/ 2 -TOPLAM 30 Puan- A.2.1. Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80 - %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %80 - %120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.2.2. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, %80 - %120 aralığın dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır. A.2.4. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF * 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF : İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF : Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP : İsteklinin toplam puanı, ifade eder. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir. Not: 1. Oturumda yaklaşık maliyet açıklandıktan sonra, fiyat dışı unsurların yaklaşık maliyetteki alt ve üst sınır değerleri verilecektir.