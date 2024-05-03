Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)

        İlandır
        Giriş: 07.05.2024 - 00:00
        TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN
        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Samsun il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 18/07/2022 tarih, 23-1997 no’lu karar ile başlanılmıştır.
        Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
        Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, son ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde 0 362 435 13 73 telefon numarasından bilgi alması ve Atakent Mah. Atatürk Bul 3. Kısım Platin Ofis İş Merkezi No: 43 Kat: 6 Atakum / Samsun adresinde bulunan TEDAŞ 21. Bölge Müdürlüğüne (Samsun) müracaatta bulunması rica olunur.
        Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
        Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

        İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

        Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

        İlçesi Köy/Mahalle Ada No Parsel No Adı Soyadı Baba Adı
        VEZİRKÖPRÜ AKÖREN 136 139 ARİF UYMAZ İBRAHİM
        VEZİRKÖPRÜ AKÖREN 136 139 EMÜR UYMAZ İBRAHİM
        VEZİRKÖPRÜ AKÖREN 136 141 ARİF UYMAZ İBRAHİM
        VEZİRKÖPRÜ AKÖREN 136 141 EMÜR UYMAZ İBRAHİM
        VEZİRKÖPRÜ AKÖREN 136 134 MEHMET GAYGUSUZ YUSUF
        VEZİRKÖPRÜ AKÖREN 136 134 YAĞMUR GAYGUSUZ YUSUF
        VEZİRKÖPRÜ AKÖREN 136 112 MEHRİBAN CAN HÜSEYİN
        VEZİRKÖPRÜ AKÖREN 136 112 ZEKİYE AKGÜL HASAN
        VEZİRKÖPRÜ AKÖREN 136 106 MEHRİBAN CAN HÜSEYİN
        VEZİRKÖPRÜ AKÖREN 136 106 ZEKİYE AKGÜL HASAN
        VEZİRKÖPRÜ AKÖREN 136 100 MEHRİBAN CAN HÜSEYİN
        VEZİRKÖPRÜ AKÖREN 136 100 ZEKİYE AKGÜL HASAN
        VEZİRKÖPRÜ AKÖREN 136 95 ÖZCAN ASLAN ALİ
        VEZİRKÖPRÜ AKÖREN 136 96 ÖZCAN ASLAN ALİ

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02027065
        Yazı Boyutu