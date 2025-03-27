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        TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 28.03.2025 - 00:00
        TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

        Şırnak İl sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan muhtelif kamulaştırma kararları ile başlanılmıştır.
        Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
        Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, 09.04.2025-11.04.2025 tarihleri arasında 0412 251 40 61 no’lu telefon numarasından bilgi alması ve Fırat Mahallesi 507. Sok. Çeysa Serhat Plaza A Blok Kat:3 No:5 adresinde bulunan TEDAŞ 10. Bölge Müdürlüğünde uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
        Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
        Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
        İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
        Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

        İlçe Mahalle Adano Parselno ADI SOYADI BABA ADI Tc
        İDİL SARI K 122 3 ANDREA OKTAY AZİZ 52735740744
        İDİL HABERLİ K 147 26 BARSOM TÜRKMEN İŞO 58273556168
        İDİL HABERLİ K 147 34 BARSOM TÜRKMEN İŞO 58273556168
        İDİL HABERLİ K 104 18 BARSOM TÜRKMEN İŞO 58273556168
        İDİL HABERLİ K 146 46 BENYAMİN TUTUK SABRİ 57601578582
        İDİL SARI K 108 17 BESİM ÇELİK DENHO 33089395538
        İDİL SARI K 108 16 BÜNYAMİN YILDIZ KAVMİ 32279422528
        İDİL SARI K 123 5 BÜNYAMİN YILDIZ KAVMİ 32279422528
        İDİL SARI K 125 12 BÜNYAMİN YILDIZ KAVMİ 32279422528
        İDİL SARI K 110 17 CİRCİS BULUT AZİZ 55771639508
        İDİL HABERLİ K 146 48 CİRCİS BULUT AZİZ 55771639508
        İDİL SARI K 108 13 ENDEREUS DEMİR GEVRİYE 33923367714
        İDİL SARI K 108 5 ENDEREUS DEMİR GEVRİYE 33923367714
        İDİL SARI K 108 8 ENDEREUS DEMİR GEVRİYE 33923367714
        İDİL SARI K 108 9 ENDEREUS DEMİR GEVRİYE 33923367714
        İDİL SARI K 122 3 FEHMİ EYYİ HANNA 33353386712
        İDİL HABERLİ K 147 1 FERİT ALTİN DAHHO 52552746882
        İDİL HABERLİ K 104 43 GEVRİYE TÜRÇİN ŞAMUN 57751573550
        İDİL HABERLİ K 104 1 GİDO BARSİMON BİSSO 57739573916
        İDİL HABERLİ K 147 26 GÖRGİS TÜRKMEN İŞO 58270556222
        İDİL HABERLİ K 147 34 GÖRGİS TÜRKMEN İŞO 58270556222
        İDİL HABERLİ K 104 18 GÖRGİS TÜRKMEN İŞO 58270556222
        İDİL SARI K 123 6 HANNA ALTUN LAHDO 34022364420
        İDİL SARI K 123 9 HANNA ALTUN LAHDO 34022364420
        İDİL SARI K 108 18 HANNA ÇELİK ŞAMUN 32987398986
        İDİL SARI K 123 8 HANNA ÇELİK ŞAMUN 32987398986
        İDİL HABERLİ K 147 4 HANNO TURAN İŞO 55006665036
        İDİL HABERLİ K 147 4 HANNO TURAN İŞO 55006665036
        İDİL HABERLİ K 152 22 HAVİ TOZMAN BEHNAN 33083395756
        İDİL HABERLİ K 104 40 İBRAHİM EROĞLU GEVVİ 54742673862
        İDİL HABERLİ K 130 45 İBRAHİM EROĞLU GEVVİ 54742673862
        İDİL HABERLİ K 104 8 İSA EROĞLU TUMA 54937667300
        İDİL HABERLİ K 104 47 İSA TOZMAN YUSUF 57196592048
        İDİL HABERLİ K 147 35 LAHDO TÜRKMEN GEVRİYE 58285555722
        İDİL HABERLİ K 152 3 MURAT ER SALLO 54379685962
        İDİL SARI K 122 3 NOYEL OKTAY AZİZ 52753740160
        İDİL HABERLİ K 147 17 NURİ GÜZEL ŞAMUN 57553580176
        İDİL SARI K 126 8 ROBİL GERGİN İSA 33644377030
        İDİL SARI K 123 10 ROBİL GERGİN İSA 33644377030
        İDİL HABERLİ K 147 36 SALİBA ÜNAL TUMA 52462749874
        İDİL SARI K 110 15 SELİM DEMİR YUSUF 33938367204
        İDİL SARI K 123 4 SİMAN DEMİREL AZİZ 32660409886
        İDİL SARI K 110 1 ŞAHİN OK BARSOM 34115361374
        İDİL SARI K 122 2 ŞAHİN OK BARSOM 34115361374
        İDİL SARI K 123 6 TUMA SÖNMEZER ŞEMUN 33389385574
        İDİL SARI K 123 9 TUMA SÖNMEZER ŞEMUN 33389385574
        İDİL HABERLİ K 130 46 YAHKO EROĞLU HADO 54934667464
        İDİL SARI K 108 16 ZEKİ YILDIZ KAVMİ 32297421954
        İDİL SARI K 123 5 ZEKİ YILDIZ KAVMİ 32297421954
        İDİL SARI K 125 12 ZEKİ YILDIZ KAVMİ 32297421954
        SİLOPİ YENİKÖY K 0 427 AYATULLAH BILGEÇ ABDULLAH 16565948206
        SİLOPİ BAŞKÖY K 0 499 AYSEL ÖKTEN SAİT 66010299902
        SİLOPİ BAŞKÖY K 0 502 AYSEL ÖKTEN SAİT 66010299902
        SİLOPİ BAŞKÖY K 0 499 AYŞE RÜYAL HACİ 66757275184
        SİLOPİ BAŞKÖY K 0 502 AYŞE RÜYAL HACİ 66757275184
        SİLOPİ BAŞKÖY K 0 337 BUHAR ÜREK ARİF 54223693532
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 432 FATMA ONUK MEHMET 53500716018
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 889 FATMA ONUK MEHMET 53500716018
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 904 FATMA ONUK MEHMET 53500716018
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 909 FATMA ONUK MEHMET 53500716018
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 915 FATMA ONUK MEHMET 53500716018
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 912 FATMA ONUK MEHMET 53500716018
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 463 FATMA ONUK MEHMET 53500716018
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 432 GAZAL BİNİCİ HIDIR 34199360522
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 884 GAZAL BİNİCİ HIDIR 34199360522
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 886 GAZAL BİNİCİ HIDIR 34199360522
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 901 GAZAL BİNİCİ HIDIR 34199360522
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 463 GAZAL BİNİCİ HIDIR 34199360522
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 489 GAZAL BİNİCİ HIDIR 34199360522
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 432 GURBET BİNİCİ HALİL 34250358864
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 886 GURBET BİNİCİ HALİL 34250358864
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 463 GURBET BİNİCİ HALİL 34250358864
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 489 GURBET BİNİCİ HALİL 34250358864
        SİLOPİ BAŞKÖY K 0 517 HALİT ZEYREK SADUN 20903802778
        SİLOPİ BAŞKÖY K 0 520 HAYRİYE TAYBOĞA YUNUS 51997767056
        SİLOPİ YENİKÖY K 0 466 HÜSNİYE BİLGİÇ ŞEYHMUS 10785140860
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 432 KEZBAN BİNİCİ HAVRAN 34142362498
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 884 KEZBAN BİNİCİ HAVRAN 34142362498
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 886 KEZBAN BİNİCİ HAVRAN 34142362498
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 901 KEZBAN BİNİCİ HAVRAN 34142362498
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 463 KEZBAN BİNİCİ HAVRAN 34142362498
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 489 KEZBAN BİNİCİ HAVRAN 34142362498
        SİLOPİ BAŞKÖY K 0 499 LALEŞ ÖKTEN TAHİR 65956301724
        SİLOPİ BAŞKÖY K 0 502 LALEŞ ÖKTEN TAHİR 65956301724
        SİLOPİ YENİKÖY K 0 466 MELEK BİLEN HAYRİ 11790107398
        SİLOPİ YENİKÖY K 0 124 MELEK BİLEN HAYRİ 11790107398
        SİLOPİ YENİKÖY K 0 466 ÖZ SUNGUR PETROL KUYUMCULUK OTOMOTİV NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 0
        SİLOPİ YENİKÖY K 0 427 RAHİM AKMAN HASAN 14481017792
        SİLOPİ BAŞKÖY K 0 333 RAMAZAN İĞRET SAİT 68134225652
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 432 SERDAR BOĞDU FAHRETTİN 36464285042
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 463 SERDAR BOĞDU FAHRETTİN 36464285042
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 843 SINIRLI SORUMLU SİLOPİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ 0
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 432 SİLO BOĞDU MEHMET EMİN 36644279090
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 920 SİLO BOĞDU MEHMET EMİN 36644279090
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 463 SİLO BOĞDU MEHMET EMİN 36644279090
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 481 SİLO BOĞDU MEHMET EMİN 36644279090
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 440 BEHİYE BOĞDU SALİH 36593280758
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 441 BEHİYE BOĞDU SALİH 36593280758
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 438 FATMA ONUK MEHMET 53500716018
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 440 FATMA ONUK MEHMET 53500716018
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 442 FATMA ONUK MEHMET 53500716018
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 453 FATMA ONUK MEHMET 53500716018
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 439 GAZAL BİNİCİ HIDIR 34199360522
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 440 GAZAL BİNİCİ HIDIR 34199360522
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 457 GAZAL BİNİCİ HIDIR 34199360522
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 439 GURBET BİNİCİ HALİL 34250358864
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 440 GURBET BİNİCİ HALİL 34250358864
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 457 GURBET BİNİCİ HALİL 34250358864
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 440 İDRİS AŞKIN İSA 33494384042
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 453 KAR PİPE PVC PLASTİK İNŞAAT NAKLİYAT MAKİNE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 0
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 439 KEZBAN BİNİCİ HAVRAN 34142362498
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 440 KEZBAN BİNİCİ HAVRAN 34142362498
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 441 KEZBAN BİNİCİ HAVRAN 34142362498
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 457 KEZBAN BİNİCİ HAVRAN 34142362498
        SİLOPİ ŞEHİTHARUNBOY M 322 22 LALEŞ ÖKTEN TAHİR 65956301724
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 440 SERDAR BOĞDU FAHRETTİN 36464285042
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 441 SERDAR BOĞDU FAHRETTİN 36464285042
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 462 BEHİYE BOĞDU SALİH 36593280758
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 462 FATMA ONUK MEHMET 53500716018
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 467 GAZAL BİNİCİ HIDIR 34199360522
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 462 GAZAL BİNİCİ HIDIR 34199360522
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 462 GURBET BİNİCİ HALİL 34250358864
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 467 KEZBAN BİNİCİ HAVRAN 34142362498
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 462 KEZBAN BİNİCİ HAVRAN 34142362498
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 467 OSMAN AKYEL HASAN 39449185542
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 462 OSMAN AKYEL HASAN 39449185542
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 471 OSMAN ÖKTEN NADIR 65776307708
        SİLOPİ ORTAKÖY K 0 462 SERDAR BOĞDU FAHRETTİN 36464285042
        SİLOPİ ŞEHİTHARUNBOY M 162 24 SİDE SOSYAL TESİSLERİ SERACILIK TARIM HAYVANCILIK KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 0
        MERKEZ BAĞPINAR K 141 44 TACETTİN DÜŞKÜN TACETTİN 62029431838
        MERKEZ BAĞPINAR K 144 23 ÖMER DÜŞKÜN CEDAH 62050431180
        MERKEZ BAĞPINAR K 144 25 SALİH DÜŞKÜN HACİ 62053431026
        BEYTÜŞŞEBAP ÇIĞLICA K 131 6 ABDURRAHMAN TEKİN MARUF 36659274394
        BEYTÜŞŞEBAP ILICAK K 120 6 CİNDİ ABI MUHU 38804142954
        BEYTÜŞŞEBAP ÇIĞLICA K 131 26 HASAN KAYA SAİT 31961127178
        BEYTÜŞŞEBAP ÇIĞLICA K 131 6 HÜSEYİN TEKİN MARUF 36650274676
        BEYTÜŞŞEBAP MEZRAA M 141 1 İSMAİL BAYHAN MESİHA 0
        BEYTÜŞŞEBAP ILICAK K 120 12 KARDAŞ ASLAN TAYYAR 0
        BEYTÜŞŞEBAP MEZRAA M 132 14 MEHMET ŞAHİN EYYÜP 65002329658
        BEYTÜŞŞEBAP MEZRAA M 132 15 MEHMET ŞAHİN EYYÜP 65002329658
        BEYTÜŞŞEBAP MEZRAA M 132 16 MEHMET ŞAHİN EYYÜP 65002329658
        BEYTÜŞŞEBAP ILICAK K 120 5 MİKAİL ACAR HASAN 0
        BEYTÜŞŞEBAP ILICAK K 120 6 MUŞAGTİ ABI KARDAŞ 0
        BEYTÜŞŞEBAP MEZRAA M 127 2 ÖMER TİMUR HASAN 11340118324
        BEYTÜŞŞEBAP MEZRAA M 132 11 SADUN TUNCER FARİS 0
        BEYTÜŞŞEBAP MEZRAA M 141 1 ŞÜKRÜ BAYHAN ÖMER 0
        BEYTÜŞŞEBAP MEZRAA M 128 61 TETER BAYHAN KADİR 0
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02198757
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