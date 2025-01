TRABZON KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

TRABZON KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Sayın Selda TOTOĞLU



Trabzon ili Of ilçesi Kazançlı Mahallesi 131 ada 5 parsel ile Bayırca Mahallesi 2203 ada 16-18 nolu parsellerin kırık noktalarının fiili zeminde alınan ölçü değerlerine göre tersim edilerek düzeltilmesi, düzeltme neticesinde 131 ada 5 nolu parselin yüzölçümünün 16839.92 m² olarak Kadastro Kanunun 41.maddesi gereğince hatalı oluşturulan sınırlarının düzeltilmesine; düzeltmeye tabi tutulan Of Kazançlı Mahallesi 131 ada 5 nolu parselin maliklerine tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılan düzeltmenin kaldırılması yönünden Of Sulh Hukuk Mahkemesine dava açılmaması halinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. maddesi uyarınca yapılan düzeltme işlemine ait bu karar kesinlik kazanacaktır. .Kararın kesinleşmesi durumunda tapu sicil üzerinde ve pafta ile yüzölçüm klasöründe düzeltme işlemi yapılacaktır. İlanen duyurulur.