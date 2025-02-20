TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2023/198 Esas

KARAR NO:2024/402



Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü Adına Karayolları Trabzon 10.Bölge Müdürlüğü tarafından davalı Elif Erbay ve diğerleri hakkında Mahkememize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespit ve Tescil) davasının açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:"1-)Davanın kabulü ile davalıya ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Boztepe Mahallesi 1190 ada, 53 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuda yol olarak terkinine,2-)Kamulaştırma bedelinin4.896.207,66 TL olarak tespiti ile acele kamulaştırma aşamasında ödenen 1.128.465,74 TL'nin mahsubu ile bakiye 3.767.741,92 TL bedelin tapu kayıtlarındaki payları oranında 03/04/2024 tarihli bilirkişi raporunda belirtildiği şekilde derhâl ve peşin olarak davalılara ödenmesine, bu hususta ilgili banka şube müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,3-)Kamulaştırma bedeli olan 3.767.741,92 TL'ye24/04/2023 dava tarihinden 19/12/2024 karar tarihine kadar işleyecek faizin (kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz) davacıdan alınarak tapu kaydındaki payına göre davalılara verilmesine,4-)İİK' nun 28. Maddesi uyarınca hüküm özetinin tapu müdürlüğüne gönderilmesine,5-)2942 sayılı Yasa' nın 10/8. Hükmü uyarınca gerekçeli kararın tapu müdürlüğüne gönderilmesine,6-)Tapu kaydında haciz, ipotek ve tedbir gibi kısıtlamalar var ise hükmedilen bedele yansıtılmasına," tescil yönünden kesin, bedel yönünden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere 19/12/2024tarihinde verilen karar ile kararın davacı vekili tarafından 16/01/2025 tarihinde istinaf edildiğine dair istinaf dilekçesi tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adına tebligat yapılamayan davalı 11657995632 T.C. Kimlik nolu ELİF ERBAY'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.