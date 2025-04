TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Madde 1: Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Mülkiyeti belediyemize ait Tokat Merkez Günevi Köyü 2949 Ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14 ve 15 Nolu parselde

kayıtlı İmar Planında E=0.50 Yençok=6.50 Konut Alanı olarak kalan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların 5393

sayılı Belediye Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ve diğer hükümlerine göre şartname esasları dahilinde açık artırma usulü satış ihaleleri 06.05.2025 Salı günü saat 14:00 ile 17:00 arası ihaleler sonuçlanana kadar devam edecek olup, Belediyemiz Encümen huzurunda Encümen odasında yapılacaktır.

Madde 2: İhaleye girecek talipliler geçici teminat bedelini Tokat Vakıflar Bankası merkez şubesindeki Tokat Belediyesinin TR46 0001 5001 5800 7292 2911 10 Iban nolu hesabına yatıracak veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde yazılı değerlerden birini ( teminat mektubu, Devlet tahvili vs.) Mali Hizmetler Müdürlüğüne verecekler İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişilerin ihale üzerlerinde kalmadığı takdirde vermiş olduğu geçici teminatı ilgili kişiye iade edilecektir

Madde 3: İhaleye ilişkin şartname; mesai saatleri içerisinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden her bir arsa şartnamesi için ayrı ayrı 2.000,00 TL ücret karşılığında temin edilebilir.

Madde 4 –Satışı yapılacak taşınmaz bilgileri

SIRA MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ M²

CİNSİ İMAR DURUMU

EMSAL / YENÇOK MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ 1 Günevi 2949 2 405.05 ARSA KONUT 0.50 / 6.50 2.936.612,50 88.098,38 06.05.2025 2 Günevi 2949 3 559.76 ARSA KONUT 0.50 / 6.50 4.058.260,00 121.747,80 06.05.2025 3 Günevi 2949 4 534.12 ARSA KONUT 0.50 / 6.50 3.872.370,00 116.171,10 06.05.2025 4 Günevi 2949 5 511.88 ARSA KONUT 0.50 / 6.50 3.711.130,00 111.333,90 06.05.2025 5 Günevi 2949 6 406.29 ARSA KONUT 0.50 / 6.50 2.945.602,50 88.368,07 06.05.2025 6 Günevi 2949 7 424.98 ARSA KONUT 0.50 / 6.50 3.081.105,00 92.433,15 06.05.2025 7 Günevi 2949 8 378.43 ARSA KONUT 0.50 / 6.50 2.743.617,50 82.308,52 06.05.2025 8 Günevi 2949 9 353.43 ARSA KONUT 0.50 / 6.50 2.562.367,50 76.871,02 06.05.2025 9 Günevi 2949 10 463.96 ARSA KONUT 0.50 / 6.50 3.363.710,00 100.911,30 06.05.2025 10 Günevi 2949 11 564.45 ARSA KONUT 0.50 / 6.50 4.092.262,50 122.767,87 06.05.2025 11 Günevi 2949 12 512.22 ARSA KONUT 0.50 / 6.50 3.713.595,00 111.407,90 06.05.2025 12 Günevi 2949 13 360.49 ARSA KONUT 0.50 / 6.50 2.613.552,50 78.406,57 06.05.2025 13 Günevi 2949 14 360.55 ARSA KONUT 0.50 / 6.50 2.613.987,50 78.419,62 06.05.2025 14 Günevi 2949 15 389.94 ARSA KONUT 0.50 / 6.50 2.827.065,00 84.811,95 06.05.2025

Madde :5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler



a)-Şartname bedelini ödediğine dair makbuz,

b)-Şartnamede belirtilen geçici teminatı yatırıldığına dair makbuz, dekont veya teminat mektubu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26 teminat mektubu, Devlet tahvili vs. aslı

c)- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

ç)-Kanuni İkametgâh Belgesi,(Nüfus Müdürlüğü’nde veya e- devlet’ten temin edilecek)

d)-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

e)-Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi (taksitli borçlar dahil),

f)- İhaleye vekaleten girecekler için 2025 yılında düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyanname

g)- Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı 2025 yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi,

ğ)-İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri

(Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.)

h)-Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan alınan belge (Tüzel kişilik olması halinde şirket ve tüm ortakların ayrı ayrı yasaklı olmadığına dair belge) (ekap.kik.gov.tr) getirilecektir.

ı)- Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C. Savcılığından alınmış iyi hal kâğıtları (Sabıkasızlık belgesi).

i)-.İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi Yetkilendirilmesi veya tüzel kişiliğin imza yetkilisi olduğuna dair belge/imza yetkilisinin vekili olduğuna dair belge gerekmektedir

j)- Katılımcıların bağlı bulundukları Vergi dairesinden ve SGK kurumundan alacakları ihale tarihi itibariyle borcu olmadığına dair belge. Vergi Dairesi veya SGK’ya borcu olup da, borcunu yapılandırmış ve taksitlerini düzenli ödediğine dair evrakta kabul edilebilir.

k)-. İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler yukarıda belirtilen belgeleri dosya halinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne vereceklerdir. Belgeleri noksan veya yanlış olanlar ihaleye katılamayacak ve teklifleri değerlendirmeye alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır.

l)- İhaleye katılım olmadığı takdirde,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 49. Maddesi gereğince; ihale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde aynı şartlarla pazarlık usulüyle ihale devam edecektir.

Madde 6: İhaleye girecek isteklerin 02.05.2025 Cuma günü saat 17: 00’e kadar, ihaleye ait belgeleri dosya halinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde 7:. Satışı yapılan taşınmazların tapu devri ve tescil işlemi, ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır

Madde 8: Belgeleri noksan veya yanlış olanlar ihaleye katılamayacak ve teklifleri değerlendirmeye alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır. Belgelerin noksanlığı veya yanlışlığı ihaleden sonra dahi tespit edilmesi, halinde ihale iptal edilerek, teminatları gelir kaydedilir.

Madde 9: İhale kararı karar tarihinden itibaren 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31 maddesi gereğince; en geç 15 işgünü içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilir. İhale üzerinde kalan istekli, ihale kararının kendisine tebliğine müteakip, 15 (onbeş) gün içerisinde taşınmazın ihale bedelinin 1/6 biri peşin geri kalan ihale bedeli ise peşinatın ödendiği ayı takip eden her ayın son iş günü 5 eşit taksit olarak Tokat Vakıflar Bankası merkez şubesindeki Tokat Belediyesinin TR46 0001 5001 5800 7292 2911 10 Iban nolu hesabına yatıracaktır.



TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI