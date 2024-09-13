T.C.

YÜKSEKOVA

SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/518 Esas

İ L A N



YÜKSEKOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/518 Esas

TALEP EDEN: ABİDİN CANAN

26/09/2023

Talep eden Abidin CANAN tarafından açılan Gaiplik davasında; Talep Eden: Abidin CANAN-Hakkari ili Yüksekova ilçesi Karlı köyü nüfusuna kayıtlı, Hüseyin ve Besna'dan olma 13/04/1961 doğumlu. Ertan CANAN'dan uzun süredir haber alamadıklarını, öldüğünden bahisle mahkemize gaiplik davası açmakla; Ertan CANAN'ın kendisinin ya da bu şahıstan haberi olanların, tanıyanların ve yerini bilenlerin ilan tarihinden itibaren 6 (Altı) ay içersinde Yüksekova Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ait 2023/518 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri rica olunur.26/09/2023



GAİP

TC KİMLİK NO : 28447743694

ADI SOYADI : ERTAN CANAN

BABA ADI : HÜSEYİN

ANA ADI : BESNA

DOĞUM TARİHİ : 01/09/1981 DOĞUM YERİ : YÜKSEKOVA