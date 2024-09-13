T.C.YÜKSEKOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/518 Esas
İ L A N
YÜKSEKOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/518 Esas
TALEP EDEN: ABİDİN CANAN
26/09/2023
Talep eden Abidin CANAN tarafından açılan Gaiplik davasında; Talep Eden: Abidin CANAN-Hakkari ili Yüksekova ilçesi Karlı köyü nüfusuna kayıtlı, Hüseyin ve Besna'dan olma 13/04/1961 doğumlu. Ertan CANAN'dan uzun süredir haber alamadıklarını, öldüğünden bahisle mahkemize gaiplik davası açmakla; Ertan CANAN'ın kendisinin ya da bu şahıstan haberi olanların, tanıyanların ve yerini bilenlerin ilan tarihinden itibaren 6 (Altı) ay içersinde Yüksekova Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ait 2023/518 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri rica olunur.26/09/2023
GAİP
TC KİMLİK NO : 28447743694
ADI SOYADI : ERTAN CANAN
BABA ADI : HÜSEYİN
ANA ADI : BESNA
DOĞUM TARİHİ : 01/09/1981 DOĞUM YERİ : YÜKSEKOVA