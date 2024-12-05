Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. YATAĞAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 06.12.2024 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        YATAĞAN
        (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2024/2 VESAYET SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

        Yatağan Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/545 Esas sayılı dosyasından satışının açık arttırma yolu ile yapılmasına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2 VESAYET SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları: 1 NO'LU TAŞINMAZINÖzellikleri : Muğla İl, Yatağan İlçe, DOĞANKÖY Mahalle/Köy, Dikilitaş Mevkii, 119 Ada, 14 Parsel, sayılı taşınmaz
        Adresi : Muğla İli Yatağan İlçesi Doğanköy Mah.Dikilitaş Mevkii Yatağan/Muğla
        Yüzölçümü : 564,45 m2
        İmar Durumu ::Yatağan Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/01/2023 tarihli imar durum belgesine göre 1/1000 ölçekli Yatağan Uygulama İmar Planına göre Ayrık nizam 2 kat konut alanında kalmaktadır.
        Kıymeti : 6.300.000,00 TL
        KDV Oranı : %0Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2025 - 14:40
        ------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2025 - 14:40
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2025 - 14:40
        ------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 14:40

        29/11/2024

        (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02134670
        Yazı Boyutu