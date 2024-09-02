Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. VİRANŞEHİR 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 03.09.2024 - 00:00
        T.C.
        VİRANŞEHİR
        2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Esas No: 2018/442
        Karar No : 2022/1516


        İLAN


        Allavi ve Redde oğlu, 10/03/1995 Deyrizor doğumlu, Kamberiye Mah. 858. Sok.No:16/2 Eyyübiye/ ŞANLIURFA adresinde oturan Suriye Uyruklu Vasim EL RECEB'in sanık olduğu, Viranşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2018/442 esasına kayden yapılan yargılama neticesinde20/12/2022 tarih, 2018/442 esas, 2022/1516 karar sayılı ilamı ile sanık Vasim El RECEB hakkında Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın almak, Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması suçundan 10 ay hapisve 60,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanık Vasim El RECEB'in adresine yapılan tebligatların bila ikmal iade edildiği, mernis adresinin de bulunmadığı ve şahsın herhangi bir adres belirtmemiş olduğu, herhangi bir iletişim numarası bulunmadığından katılan kurum Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü Vekili Av. Mehmet ERDÖNMEZ'in 29/12/2022 tarihli istinaf başvuru dilekçesi ve gerekçeli kararın tebliğ edilememiş olup, 7201 Sayılı Kanunu'nun 28/1 ve 29. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 7201 Sayılı Kanunu'nun 31. Maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulüne uygun istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.27/08/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02083243
        Yazı Boyutu