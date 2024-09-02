T.C.

VİRANŞEHİR

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2018/442

Karar No : 2022/1516



İLAN



Allavi ve Redde oğlu, 10/03/1995 Deyrizor doğumlu, Kamberiye Mah. 858. Sok.No:16/2 Eyyübiye/ ŞANLIURFA adresinde oturan Suriye Uyruklu Vasim EL RECEB'in sanık olduğu, Viranşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2018/442 esasına kayden yapılan yargılama neticesinde20/12/2022 tarih, 2018/442 esas, 2022/1516 karar sayılı ilamı ile sanık Vasim El RECEB hakkında Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın almak, Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması suçundan 10 ay hapisve 60,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanık Vasim El RECEB'in adresine yapılan tebligatların bila ikmal iade edildiği, mernis adresinin de bulunmadığı ve şahsın herhangi bir adres belirtmemiş olduğu, herhangi bir iletişim numarası bulunmadığından katılan kurum Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü Vekili Av. Mehmet ERDÖNMEZ'in 29/12/2022 tarihli istinaf başvuru dilekçesi ve gerekçeli kararın tebliğ edilememiş olup, 7201 Sayılı Kanunu'nun 28/1 ve 29. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 7201 Sayılı Kanunu'nun 31. Maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulüne uygun istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.27/08/2024