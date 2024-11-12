T.C.

TÜRKOĞLU

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2023/108 Esas



İLAN TUTANAĞI

Davacılar , AYŞE NARLI, ELİF ECE AKKAYA, EMİN AKKAYA, EŞREF KARAKUYU, FATMA KARAKUYU, FATMA NUR AKKAYA, HAMZA KARAKUYU, HÜSNE KARAKUYU, MEHMET KARAKUYU, MESTANİ KARAKUYU, MİKAİL KARAKUYU, MUSA KARAKUYU, NAGİHAN DÜNDAR, NEBİ KARAKUYU, SEVGİ ARDIÇ, TUĞBA BAHAR ile Davalılar , KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle; Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesinde kain;



1-Davacı Musa Karakuyu' ya ait (A) harfi ile gösterilen taşınmazın yüzölçümü 2313.37 m² olup, Doğusunda: Mestani KARAKUYU' ya ait Bahçe, Batısında: Memiş İMALI' ya ait yer, Kuzeyinde: Arif KELEPİR' e ait Bahçe, Güneyinde: Hamza KARAKUYU' ya ait Bahçe,

2-Davacı Musa Karakuyu'ya ait (L) harfi ile gösterilen taşınmazın yüzölçümünün 734,74 m² olup, Doğusunda: Mestani KARAKUYU' ya ait Bahçe, Batısında: Musa KARAKUYU' ya ait Bahçe, Kuzeyinde: Veli KARAKUYU' ya ait Bahçe, Güneyinde: Zeminde mevcut yol ve yoldan sonra, kısmen Veli KARAKUY' ya ait Bahçe,

3-Davacı Mestani Karakuyu'ya ait (B) harfi ile gösterilen taşınmazın yüzölçümünün 1548,16 m² olup, Doğusunda: Durdu PAKSOY'a ait Bahçe, Batısında: Musa KARAKUYU' ya ait Bahçe, Kuzeyinde: Arif KELEPİR' e ait Bahçe, Güneyinde: Hamza KARAKUYU' ya ait Bahçe,

4-Davacı Mestani KARAKUYU'ya ait (M) harfi ile gösterilen taşınmazın yüzölçümünün838.71 m² olup, Doğusunda: Eşref KARAKUYU' ya ait Bahçe, Batısında: Musa KARAKUYU' ya ait Bahçe, Kuzeyinde: Veli KARAKUYU' ya ait Bahçe, Güneyinde: Zeminde mevcut yol ve yoldan sonra Şeref KARAKUYU' ya ait yer,

5-Davacı Hamza Kayakuyu'ya ait(C) harfi ile gösterilen2173,25 m² ve (E) harfi ile gösterilen taşınmazın 1379,64 m² olup, (C) harfi ile gösterilen yerin; Doğusunda: Durdu PAKSOY' a ait Bahçe, Batısında: Memiş İMALI' ya yer, Kuzeyinde: Kısmen Musa KARAKUYU' ya ait Bahçeve kısmen de Mestani KARAKUYU' ya ait Bahçe, Güneyinde: Sevgi ARDIÇ'a ait Bahçe ile (E) harfi ile gösterilen yerin; Doğusunda: Mehmet PAKSOY' a ait Bahçe, Batısında: Memiş İMALI' ya yer, Kuzeyinde: Sevgi ARDIÇ' a ait Bahçe, Güneyinde: Osman KARAKUYU' ya ait Bahçe

6- Davacı Hamza Karakuyu'ya ait (İ) harfi ile gösterilen 1006,84 m² ve (K)harfi ile gösterilen 709,68 m²olup; (İ) harfi ile gösterilen yerin; Doğusunda: Veli KARAKUYU'ya ait Bahçe, Batısında: Zeminde mevcut yol, Kuzeyinde: Sevgi ARDIÇ' a ait Bahçe, Güneyinde: Kısmen zeminde mevcut yol ve kısmen de Veli KARAKUYU' ya ait Bahçe, (K) harfi ile gösterilen yerin Doğusunda: Zeminde mevcut yol, Batısında: Kısmen İbiş BOZDOĞAN' a ait yer ve kısmen de Veli KARAKUYU' ya ait Bahçe, Kuzeyinde; Kısmen Mehmet KARAKIZ' a ait yer ve kısmen de Taşlık ve Kayalık yer, Güneyinde; Sevgi Ardıç'a ait Bahçe,

7-Davacı Sevgi Ardıç'a ait (D) harfi ile gösterilen 1508,31 m², (I) harfi ile gösterilen 1214,66 m², (J) harfi ile gösterilen 582,39 m² olup; (D) harfi ile gösterilen yerin Doğusunda: Mehmet PAKSOY' a ait Bahçe, Batısında: Memiş İMALI' ya yer, Kuzeyinde: Hamza KARAKUYU' ya ait Bahçe, Güneyinde: Hamza KARAKUYU' ya' a ait Bahçe, (I) harfi ile gösterilen yerin ;Doğusunda: Kısmen Taşlık ve Kayalık ve kısmen de zeminde mevcut yol ve yoldan sonra, Veli KARAKUYU' ya ait Bahçe, Batısında: Zeminde mevcut yol, Kuzeyinde: Kısmen Taşlık ve Kayalık yer ve kısmen de zeminde mevcut yol, Güneyinde: Hamza KARAKUYU ya ait Bahçe, (J) harfi ile gösterilen yerin Doğusunda: Zeminde mevcut yol, Batısında: İbiş BOZDOĞAN' a ait yer, Kuzeyinde: Hamza KARAKUYU' ya ait Bahçe , Güneyinde İbiş Bozdoğan'a ait yer,

8-Davacı Hüsne Karakuyu'ya ait (F) harfi ile gösterilen 2217,30 m², (Ö) harfi ile gösterilen 810,93 m² olup, (F) harfi ile gösterilen yerinDoğusunda: Mehmet PAKSOY” a ait Bahçe, Batısında: Memiş İMALI” ya ait yer, Kuzeyinde: Adem KAMALAK” a ait Bahçe, Güneyinde: Eşref KARAKUYU” ya ait Bahçe, (Ö) harfi ile gösterilen yerin Doğusunda: Nebi KARAKUYU” ya ait Bahçe, Batısında: Ömer KARAKUYU” ya ait Bahçe, Kuzeyinde: Mehmet KARAKUYU” ya ait Bahçe, Güneyinde: Zeminde mevcut yol ve yoldan sonra, Musa KARAKUYU' ya ait Bahçe,

9-Davacı Eşref Karakuyu'ya ait (G) harfi ile gösterilen 2146,16 m², (N) harfi ile gösterilen 823,05 m² olup, (G) harfi ile gösterilen yerin Doğusunda: Mehmet PAKSOY' a ait Bahçe, Batısında: Memiş İMALI' ya ait yer, Kuzeyinde: Hüsne KARAKUYU' ya ait Bahçe, Güneyinde: Nebi KARAKUYU' ya ait Bahçe,(N) harfi ile gösterilen yerin ; Doğusunda: Ömer KARAKUYU” ya ait Bahçe, Batısında: Mestani KARAKUYU” ya ait Bahçe, Kuzeyinde: Veli KARAKUYU” ya ait Bahçe, Güneyinde: Zeminde mevcut yol ve yoldan sonra, Şeref KARAKUYU” ya ait Bahçe,

10-Davacı Nebi Karakuyu'ya ait (H) harfi ile gösterilen 2503,14 m², (P) harfi ile gösterilen 875,90 m² olup, (H) harfi ile gösterilen yerin, yerin; Doğusunda: Mehmet PAKSOY” a ait Bahçe, Batısında: Memiş İMALI” ya ait yer, Eşref KARAKUYU” ya ait Bahçe, Güneyinde: Zeminde mevcut yol ve yoldan sonra, kısmen Mücahit KIZIL” a ait yer, kısmen Mehmet PAKSOY” a ait yer, kısmen Hanifi PAKSOY” a ait yer, kısmen Ahmet SARIGÜL' e ait yer ve kısmen de Mustafa KELEPİR” e ait yer,(P) harfi ile gösterilen yerin Doğusunda: Şahin KARAKUYU' ya ait Bahçe, Batısında: Hüsne KARAKUYU” ya ait Bahçe, Kuzeyinde: Mehmet KARAKUYU” ya ait Bahçe, Güneyinde: Zeminde mevcut yol ve yoldan sonra, Musa KARAKUYU” ya ait Bahçe

11-Davacı Ömer Karakuyu'ya ait (O) harfi ile gösterilen 947,96 m²ve (R) harfi ile gösterilen 3944,91 m² olup, (O) harfi ile gösterilen yerin; Doğusunda: Hüsne KARAKUYU' ya ait Bahçe, Batısında: Eşref KARAKUYU' ya ait Bahçe, Kuzeyinde: Kısmen Mehmet KARAKUYU' ya ait Bahçe ve kısmen de Veli KARAKUYU' ya ait Bahçe, Güneyinde: Zeminde mevcut yol ve yoldan sonra, Şeref KARAKUYU” ya ait Bahçe, (R) harfi ile gösterilen yerin Doğusunda: Songül KURT” a ait yer, Batısında: Şahıs taşınmazı, Kuzeyinde: Taşlık ve Kayalık yer, Güneyinde: Zeminde mevcut yol ve yoldan sonra Dere ve dereden sonra ise Mehmet KARAKIZ' a ait yer olan taşınmazların adı geçenler adına ayrı ayrı tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.