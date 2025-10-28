Habertürk
        T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 29.10.2025 - 00:00
        T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İLAN


        ESAS NO : 2024/171 Esas


        Davacılar Fikri Ulaşer, Remziye Uçkun, Remzi Ulaşer, Şakire Ulaşer, Nural Uçaroğlu, Necla Çalışkan, Gökhan Ulaşer, Şakire Ulaşer, Birsel Yurtyeri tarafından davalılar aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil davasında;
        Dahili davalı Şennur Açıkay'ın (40...820) UYAP mernis adres güncellenmesinde mernis adresinin boş olduğu gibi hakkında farklı dosyalardan "Yakalama Kararı" olduğuna dair UYAP sisteminde uyarı verdiği, bu nedenle de tebligata yarar açık adresinin de tespit edilemediğinden bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Dahili Davalı Şennur Açıkay; Bilirkişi raporlarına HMK 281.maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız,
        Duruşma günü olan 25/12/2025 tarih saat 10:25'de geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, 31/07/2025 ve 05/08/2025 tarihli bilirkişi raporları yerine geçerli olmak üzere Dahili Davalı Şennur Açıkay'a ilanen tebliğ olunur. 27/10/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02321909
