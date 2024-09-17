T.C.TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/436



KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre KamulaştırmaBedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilcektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 13/09/2024



İLİ : TEKİRDAĞ

İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA

DURUŞMA TARİHİ : 22/10/2024

SAAT: 09.30

Dosya No Mahalle/Köy Ada/Parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 si 2024/436 Semetli 108/62 Semih Ayas 799,23 m2 2024/437 Semetli 108/64 Semih Ayas

Kezban Ayas

Hatice Baykara

Mehmet Ayas

Yalçın Ayas 70,82 m2 2024/438 Semetli 108/154 Mustafa Sevinç 419,33 m2 2024/439 Semetli 117/9 Nigar Gülsün

Esmeray Karabaş

Ayfer Pehlivan

Süleyman Gündoğdu

Yılmaz Gündoğdu 1.757,10 m2 2024/440 Semetli 117/38 Sabahattin Karaca 200,94 m2 2024/441 Oruçbeyli 125/9 Kevser Sevil 846,77 m2 2024/442 Oruçbeyli 129/14 Kevser Sevil 214,85 m2 2024/443 İnecik 110/68 Refik Turgut 1.484,46 m2 2024/444 İnecik 110/72 Naim Turgut

Ahmet Turgut

Rafet Turgut

Mehmet Turgut

Kamil Turgut 2.127,31 m2 2024/445 İnecik 110/74 Ahmet Turgut 5.103,17 m2 2024/446 İnecik 110/76 Naim Turgut

Ahmet Turgut

Rafet Turgut

Mehmet Turgut 29.878,06 m2 2024/447 Ferhadanlı 158/60 Hilmiye Turgut

Refik Turgut 22.125,23 m2 2024/448 Ferhadanlı 162/53 Gökmen Şanlı 1.225,88 m2 2024/449 Ferhadanlı 162/57 Ahmet Orhan 5.199,85 m2 2024/450 Ferhadanlı 162/59 Gökmen Şanlı 2.827,48 m2 2024/451 Ferhadanlı 162/61 Gökmen Şanlı 14.790,93 m2