T.C.TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/436
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre KamulaştırmaBedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilcektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 13/09/2024
İLİ : TEKİRDAĞ
İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA
DURUŞMA TARİHİ : 22/10/2024
SAAT: 09.30
|Dosya No
|Mahalle/Köy
|Ada/Parsel
|Malik
|Kamulaştırılacak alan m2 si
|2024/436
|Semetli
|108/62
|Semih Ayas
|799,23 m2
|2024/437
|Semetli
|108/64
|Semih Ayas
Kezban Ayas
Hatice Baykara
Mehmet Ayas
Yalçın Ayas
|70,82 m2
|2024/438
|Semetli
|108/154
|Mustafa Sevinç
|419,33 m2
|2024/439
|Semetli
|117/9
|Nigar Gülsün
Esmeray Karabaş
Ayfer Pehlivan
Süleyman Gündoğdu
Yılmaz Gündoğdu
|1.757,10 m2
|2024/440
|Semetli
|117/38
|Sabahattin Karaca
|200,94 m2
|2024/441
|Oruçbeyli
|125/9
|Kevser Sevil
|846,77 m2
|2024/442
|Oruçbeyli
|129/14
|Kevser Sevil
|214,85 m2
|2024/443
|İnecik
|110/68
|Refik Turgut
|1.484,46 m2
|2024/444
|İnecik
|110/72
|Naim Turgut
Ahmet Turgut
Rafet Turgut
Mehmet Turgut
Kamil Turgut
|2.127,31 m2
|2024/445
|İnecik
|110/74
|Ahmet Turgut
|5.103,17 m2
|2024/446
|İnecik
|110/76
|Naim Turgut
Ahmet Turgut
Rafet Turgut
Mehmet Turgut
|29.878,06 m2
|2024/447
|Ferhadanlı
|158/60
|Hilmiye Turgut
Refik Turgut
|22.125,23 m2
|2024/448
|Ferhadanlı
|162/53
|Gökmen Şanlı
|1.225,88 m2
|2024/449
|Ferhadanlı
|162/57
|Ahmet Orhan
|5.199,85 m2
|2024/450
|Ferhadanlı
|162/59
|Gökmen Şanlı
|2.827,48 m2
|2024/451
|Ferhadanlı
|162/61
|Gökmen Şanlı
|14.790,93 m2