Örnek No:55*

T.C.

TARSUS

İCRA DAİRESİ

2013/374 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2013/374 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI VE NİTELİĞİ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İLİ : Mersin YÜZÖLÇÜMÜ : 1.325 m2

İLÇESİ : Tarsus ANA TAŞ. NİTELİK : Arsa

MAHALLE/KÖY ADI : Girne BLOK/KAT/B.B. NO. :-

MEVKİİ :- ARSA PAY/PAYDA :-

ADA/PARSEL : 985 Ada /123 Parsel BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ : Arsa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yukarıda Bilgileri Yazılı Arsa Vasıflı Taşınmazın Satışa Konu Hissesi Borçlu Adına Kayıtlı 3679/91500,2453/274500 ve 11741/45750 Hisseleri Olup;Aşağıdaki Bilgiler 17/09/2024 Tarihinde Yapılan Keşifte Düzenlenen Bilirkişi Raporuna Göre Yazılmıştır.

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Konumu: Kıymet takdirine konu taşınmaz Şehir merkezinde konumludur. Bölgede yol, elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon alt yapı hizmetleri tamamlanmış durumdadır.

Taşınmazın Özellikleri: Değerlemeye konusu taşınmaz Mersin İli Tarsus İlçesi, Girne mahallesi 985 ada 123 parsel1.325,00 m² alanlı“Arsa” vasıflı taşınmazdır. Parsel düz bir topoğrafik yapıya sahiptir. Parsel sınırları duvar ile çevrilidir. Üzerinde ayrık nizamda betonarme karkas inşaat tarzında yapılmış1 adet Zemin katlı ve 3 adet zemin+1 katlı 3/A yapı grubunda betonarme ev bulunmaktadır. Yapılar mesken olarak kullanılmaktadır. Tarsus belediyesi imar müdürlüğünde yapılan araştırmada parsel üzerindeki binalara ait herhangi bir ruhsat kaydı bulunmamaktadır. Taşınmazlar kadastro paftasına işlidir. Parsel üzerindeki yapılar 725 m2 kullanım alanına sahiptir. Arsa üzerinde bulunan yapılar yaklaşık 30 yaşındadır. Değerlemeye konu taşınmaz ada/parsel bazında imar plan paftası ile mevcuttaki konumu uyumludur.

SONUÇ

Kıymet takdirine konu taşınmazın arsası emsal satış karşılaştırması yöntemi, üzerinde yer alan yapı ise maliyet yöntemi kullanılarak değerlendirilmesi uygun görülmüştür. Bölgede yapmış olduğumuz araştırmada emsal satılık ve satış gerçekleşmiş arsa örnekleri alınmış bu örnekler taşınmaza uygulanırken konum alan ve imar durumu düzeltmeleri yapılmıştır. Parsel üzerinde yer alan yapıya kıymet takdir edilirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığın tarafından Resmi Gazete de 16 Mart 2019 tarih ve 30716 sayı ile yayınlanan 2024/1 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğine göre belirlenmiş, binanın yaşına göre yıpranma oranı ise Resmi Gazete de 02.12.1982 tarih, 17886 sayılı Aşınma Paylarına İlişkin Oranları Gösteren Cetvele göre belirlenmiştir.

Bina Birim Maliyeti: 12.250 TL ( 3/A yapı grubu )x (0,70 Amortisman ) = 8.575 TL

Arsa Değeri: 1.325 m2 x 3.000,00 TL = 3.975.000,00 TL

Bina Değeri: 725 m2 x8.575,00 TL = 6.216.875,00 TL

Ağaç Değeri: = 116.151,00TL

TOPLAM =10.308.026,00 TL

ALİ ÖZŞEKER: 2453/274500 HİSSE DEĞERİ: 92.115,00 TL

ALİ ÖZŞEKER: 11741/45750 HİSSE DEĞERİ: 2.645.388,00 TL

ALİ ÖZŞEKER: 3679/91500HİSSE DEĞERİ: 414.461,00 TL

TOPLAM HİSSE DEĞERİ...................................: 3.151.964,00 TL

Not : Ağaçlar dava konusu parsel içerisinde bulunan binanın avlusuna dikilerek bahçesi şekline getirilmiş olup, gelir amaçlı olmayıp hobi ve süs için dikilerek bakımı yapılmış ağaç ve fidanlar olup, değerleri Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2024yılı resmi verileri kullanılarak kırsalda belirlenen ağaç bedelleri listesinden faydalanılmıştır.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler ve Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Taşınmaza ait güncel tapu kaydında borçlunun satışa konu hisseleri üzerinde ETİBANK A.Ş. Lehine ipotek şerhi bulunduğu görülmekle ipotek alacaklısına güncel alacak miktarı sorulmuş, 12/02/2025 tarihli cevabi yazıda ipoteğin Şah Yaş Sebze ve Meyve Komisyonculuğu Sevkiyatçılığı ve Taşımacılık San. Tic. LTD. ŞTİ. Kredilerinin teminatı olarak alındığı ve bahse konu firmanın riski bulunmadığı bildirilmiştir. Diğer şerh ve beyanlar Tapu kaydındaki gibi olup, dosyasından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.

Takdir Olunan Değer : 3.151.964,00 TL

Artırmaya İştirak İçin Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 315.196,40 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu : TC.TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen cevabi yazıda; Mersin ili, Tarsus ilçesi, Girne mahallesi 985 ada 123 nolu parsel; Tarsus Belediye Meclisinin02.05.2017 tarih ve 2017/5-1(58) sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı” olarak işaretli olup imar planı örneği ekte gönderilmektedir. Denilmek suretiyle güncel imar durumu bildirilmiştir.

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2025 - 14:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2025 - 14:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2025 - 14:40

10/03/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.