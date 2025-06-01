Örnek No:55*

T.C. SİMAV(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2024/31 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/31 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kütahya İl, Simav İlçe, YEŞİLOVA Mahalle/Köy, 1057 Ada, 242 Parsel,

Adresi : Kütahya İli, Simav İlçesi, Yeşilova Köyü Simav / KÜTAHYA

Yüzölçümü : 2.625,06 m2

İmar Durumu :

Kıymeti : 5.250.120,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 10:13

27/05/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.