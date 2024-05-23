Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C.SİLVAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 24.05.2024 - 00:00
        T.C.
        SİLVAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        Sayı : 2023/104 Esas

        22/05/2024

        İ L A N


        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;


        30/10/2018 tarihinden beri kendisinden haber alınamadığı bildirilen aşağıda açık kimliği bulunan HÜSEYİN PARLAK'ı tanıyan, nerede olduğunu bilen veya görenlerin ilan yayınından itibaren 2 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 22/05/2024


        GAİP TC KİMLİK NO : 30778460072
        ADI SOYADI : HÜSEYİN PARLAK
        BABA ADI : ŞAKİR
        ANA ADI : ZEMZEMA
        DOĞUM TARİHİ : 18/02/1986
        DOĞUM YERİ : SİLVAN

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02037447
        Yazı Boyutu