T.C.SİLVAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

SİLVAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2023/104 Esas

22/05/2024

İ L A N



Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;



30/10/2018 tarihinden beri kendisinden haber alınamadığı bildirilen aşağıda açık kimliği bulunan HÜSEYİN PARLAK'ı tanıyan, nerede olduğunu bilen veya görenlerin ilan yayınından itibaren 2 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 22/05/2024



GAİP TC KİMLİK NO : 30778460072

ADI SOYADI : HÜSEYİN PARLAK

BABA ADI : ŞAKİR

ANA ADI : ZEMZEMA

DOĞUM TARİHİ : 18/02/1986

DOĞUM YERİ : SİLVAN