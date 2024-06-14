Örnek No:55*

T.C.

SİLİFKE

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonucu aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Mersin İli, Silifke İlçesi, Olukbaşı Mahallesi 138 ada 4 parsel sayılı 2.837,00 m2 yüzölçümlü, Tapuda Arsa vasıflı taşınmazdır.

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Atayurt İlave Revizyon İmar Planı sınırları içinde Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Kat (A-2) olarak tanımlı olup Emsal:0.80 i geçemeyeceği belirtilmiştir.

Kıymeti : 10.900.117,50 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Hacizler ve satışa arz şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 12:28

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 12:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 12:28

Bitiş Tarih ve Saati : 23/08/2024 - 12:28

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Olukbaşı Mahallesi 138 ada 1 parsel sayılı 538,00 m2 yüzölçümlü, Tapuda Arsa vasıflı taşınmazdır.

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Atayurt İlave Revizyon İmar Planı sınırları içinde Teknik Alt Yapı Alanları (Trafo ve GSM Verici İstasyonları) olarak tanımlı olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 1.584.850,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Satışa arz şerhi ve hacizler bulunmaktadır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 12:05

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 12:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 12:05

Bitiş Tarih ve Saati : 23/08/2024 - 12:05

10/06/2024

(İİK m.114 ve m.126)

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