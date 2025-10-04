Örnek No:55*

T.C. ŞİLE İCRA DAİRESİ

2025/13 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, HACIKASIM Mahalle/Köy, MEZARLIK BAŞI Mevkii, 118 Ada, 60 Parsel, B BLOK 1. BODRUM KAT, 4 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Parsel üzerinde 2 adet ana yapı olup,B blok:Parselde batı yönde kalan binadır.B blokta 2 ayrı giriş olup,4 nolu bağımsız bölüm binanın sağ taraf B blok dış kapı no:5 bölümünden girişlidir.Ana giriş Salcıoğlu Sokaktan,binanın 1.bodrum katından olup,4 nolu bağımsız bölüm giriş sağ tarafta,binanın sağ yönde köşebaşı konumunda bulunan yerdedir.Mimari projesinde 4 nolu b.b.:Dükkan olarak iskanı olduğu halde,eski tarihlerde iç mimari kullanımı tadilat yapılarak meskene dönüştürüldüğü görüldü.Daire bina yaşına göre tadilatlı,bakımlı olup ısınma doğalgaz+kombili olup petekleri takılıdır. Ana yapı yaklaşık 33/34 yaşındadır.Bodrum kat,zemin kat ve 2. Normal katı bulunan toplam:4 katlı binadır.2.sınıf betonarmekarkas yapım özelliklerinde inşaa edilmiş,tamamı iskan edilmektedir.Binada 8 adet normal daire ile 4 adet dubleks daire olmak üzere toplam:12 daire vardır.Asansörsüz binadır.4 nolu dairenin mimari özellikleri:Giriş,hol,wc,mutfak ve balkonu,banyo+wc,salon,salon balkonu,2 yatak odası bölümü vardır.Dairenin hertürlü ince inşaat işleri tamamlanmış,mutfak dolapları ve mermer tezgahı takılı,banyowc bölümlerinin vitrifiye ve armatürleri takılı,tesisatları bağlanmıştır.İç mekan boya işleri,doğramaları,kapı ve ısı camlı pvc pencereleri takılıdır.Yaşam mekanları ahş. laminant parke,ıslak zeminleri, mutfak,wc-banyo bölümü seramik döşelidir. Daire tefrişli ve iskan edilmektedir.Giriş/hol,wc,banyo/wc,2 yatak odası,mutfak,salon ve balkon bölümleri vardır.Dış doğramaları pvc+ısı camlı,iç kapılar hazır pres tipdedir. .Dairenin toplam net alanı:89,35m² ve bürüt inşaat alanı:100.30m² dir. (balkonlar dahil hesaplandı). : Borçlu :N?T?B??nin 4 nolu bağımsız bölümde ki ¼ HİSSESİ SATILACAKTIR.: BORÇLU HİSSESİNE 844.493,75 TL. KIYMET TAKDİR EDİLMİŞTİR.

Adresi : Hacıkasım Mahallesi, Mezarlık Başı MevkiiŞile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.549 m2

Arsa Payı : 352/12392

İmar Durumu : İnşaat tarzı 27/10/2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Merkez 1.Etap uygulama imar planında,kısmen imar yolunda,kısmen de T.A.K.S.:0.30 yapılaşma yoğunluğunda, ayrık yapı nizamında 3 kat Ticaret+ Konut Alanındadır.

Kıymeti : 844.493,75 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 10:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 10:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 10:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 10:49

03/10/2025

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.