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        T.C. ŞARKIŞLA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.03.2025 - 00:00
        İLAN

        T.C. ŞARKIŞLA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Mahkememize açılan ve 13/05/2025 tarihinde duruşmaları bulunan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere ;
        Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Bağlararası ve Kümbet köylerinde bulunan ve aşağıda dosya numarası ve parsel numarası yazılı taşınmazlarla ilgili 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 8 maddesine göre davalılarla anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı, kamulaştırma işlemine karşı tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal, Adli yargıda maddi hataların düzeltilmesi davalarının açılabileceği, bu davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü ANKARA’ya yöneltilmesi gerektiği, iptal davası açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işlemin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz malın davacı İdare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin Hak sahipleri adına Şarkışla TC Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususları İLAN OLUNUR. 27/01/2025

        ESAS NO KÖYÜ ADA-PARSEL
        2024/387 Bağlararası 101/40
        2024/389 Bağlararası 105/25
        2024/391 Bağlararası 105/28
        2024/393 Bağlararası 101/43
        2024/394 Bağlararası 101/39
        2024/395 Kümbet 106/7
        2024/396 Kümbet 106/8
        2024/397 Bağlararası 118/7
        2024/398 Bağlararası 117/4
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02190881
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