Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C.SAMSUN 6.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 23.10.2025 - 00:00
        T.C. SAMSUN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/270


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle;
        Davacı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından davaya konu Samsun İli Tekkeköy İlçesi Tekkeköy Mahallesi 1683 parsel sayılı taşınmazda bulunan muhdesatların (ağaç, yapı vs) kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz malik olan davalılar Ali Çavuş ve Mustafa Çavuş ile uzlaşma sağlanamadığından mahkememizin 2025/270 Esas numaralı dosyasında tespit ve tescil davası açılmıştır. Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C.Ziraat Bankası Samsun Şubesine davalılar adına açılacak hesaba yatırılacaktır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.17.10.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02317266
        Yazı Boyutu