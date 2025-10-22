T.C. SAMSUN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/270



KAMULAŞTIRMA İLANI



Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle;

Davacı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından davaya konu Samsun İli Tekkeköy İlçesi Tekkeköy Mahallesi 1683 parsel sayılı taşınmazda bulunan muhdesatların (ağaç, yapı vs) kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz malik olan davalılar Ali Çavuş ve Mustafa Çavuş ile uzlaşma sağlanamadığından mahkememizin 2025/270 Esas numaralı dosyasında tespit ve tescil davası açılmıştır. Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C.Ziraat Bankası Samsun Şubesine davalılar adına açılacak hesaba yatırılacaktır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.17.10.2025