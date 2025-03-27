Örnek No:55*



T.C.

RİZE

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/26 SATIŞ



İ L A N



Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/26 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın Özellikleri : Rize Merkez Paşakuyu Mah. 788 Ada, 4 Parsel,İl merkezinin güney doğusunda, yüksek kotta, merkeze 2,3 km mesafede, Paşakuyu Sokağa cephelidir.İmar planında park alanında, tarımsal niteliği korunacak alanda, ayrık nizam 3 katlı yapı adasında kalmaktadır. Parsel üzerinde A harfli bina, toplam 5 kat düzeninde betonarme ve yığma olarak inşa edilmiştir. B harfli bina, zemin kat, normal kat düzeninde betonarme ve yığma olarak inşa edilmiştir. C harfli bina, kısmi bodrum kat, zemin kat, normal kat düzeninde yığma ve kargir yapı olarak inşa edilmiştir. A harfli bina değeri:3.244.176,00 TL B harfli bina değeri:134.848,00 TL C harfli bina değeri:879.060,00 TL

Yüzölçümü : 2.314,96 m2Kıymeti : 15.832.884,00 TL KDV Oranı : %20

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2025 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 11:30

24/03/2025

(İİK m.114 ve m.126)

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