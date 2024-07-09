T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Giriş: 10.07.2024 - 00:00
T.C.
REYHANLI
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.36986964-2020/433-Ceza Dava Dosyası
05.07.2024
GAZETE İLANI
HÜKÜM ÖZETİ
Esas No : 2020/433
Karar No :2021/311
Sanık :MUHAMMED ŞEYHUNİ, Abdulcelil ve Hacer oğlu, 01/01/1990 Halepdoğumlu.
Suç : Görevi yaptırmamak için direnme, Kamu malına zarar verme
Suç Tarihi : 20/05/2020
Karar Tarihi : 29/06/2021
Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Muhammed Şeyhuni hakkında Görevi yaptırmamak için direnme 2 yıl 4 ay 3 gün, Kamu malına zarar verme suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verildiği, kararın katılan kurum vekili tarafından istinaf edildiği ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.
Suç : Görevi yaptırmamak için direnme, Kamu malına zarar verme
Suç Tarihi : 20/05/2020
Karar Tarihi : 29/06/2021
Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Muhammed Şeyhuni hakkında Görevi yaptırmamak için direnme 2 yıl 4 ay 3 gün, Kamu malına zarar verme suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verildiği, kararın katılan kurum vekili tarafından istinaf edildiği ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.