T.C.

REYHANLI

4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ



DOSYA NO : 2024/410 Esas

KARAR NO : 2024/137

SANIK : ZEKERİYA BOSTACI, CEMAL ve HASNAA oğlu, 01/01/2003 HALEP doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Hakaret, Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ : 16/02/2023

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 125/1, 86/2-1. cümle

VERİLEN CEZA MİKTARI : 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8), 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8)

KARAR TARİHİ : 09/10/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada sanık ZEKERİYA BOSTACI hakkında açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda (H.A.G.B) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden kararın tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 hafta süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.06/12/2024