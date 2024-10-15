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        T.C. OLTU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16.10.2024 - 00:00
        T.C.
        OLTU
        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2022/174 Esas

        Konu : İlan Hk.

        11/10/2024


        İLAN


        Davacı, ŞABAN AYDIN ile Davalı, ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
        Dava konusu Erzurum ili, Oltu ilçesi, Tutmaç Mah. Kuzeyi, güneyi, doğusu ve batısının tescil harici yerlerle çevrili olan tescil harici bırakılan 26,12 m² yüzölçümlü yer ile kuzeyinde 1137, 1138 ve 1545 parseller, doğusunda 1136 parsel, batısı ve güneyi tescil harici bırakılan yerlerle çevrili tescil harici bırakılan 89,15 m² yüzölçümlü yer üzerinde bir hak sahibi olduğunu veya tescil koşullarının gerçekleşmediğini ileri sürenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itirazlarını mahkememize bildirmeleri ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02104479
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