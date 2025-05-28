T.C. NURDAĞI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2024/403 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Gaziantep ili Nurdağı ilçesi A parselde bulunan tescil dışı 14.612,57 m2'likyüz ölçümüne sahip taşınmaz, Gaziantep ili Nurdağı ilçesi B parselde bulunan tescil dışı 20.764,43 m2'likyüz ölçümüne sahip taşınmaz,Gaziantep ili Nurdağı ilçesi C parselde bulunan tescil dışı 41.242,13 m2'likyüz ölçümüne sahip taşınmaz, Gaziantep ili Nurdağı ilçesi D parselde bulunan tescil dışı1.929,64 m2'likyüz ölçümüne sahip taşınmaz, Gaziantep ili Nurdağı ilçesi E parselde bulunan tescil dışı3.687,95 m2'likyüz ölçümüne sahip taşınmaz, Gaziantep ili Nurdağı ilçesi F parselde bulunan tescil dışı 6.168,97 m2'likyüz ölçümüne sahip taşınmaz, , Gaziantep ili Nurdağı ilçesi K parselde bulunan tescil dışı 6.276,80m2'likyüz ölçümüne sahip taşınmazların askıya çıkarılan ilandır.
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|MUSTAFA ATAY
|GAZİANTEP BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
NURDAĞI BELEDİYESİ
NURDAĞI MAL MÜDÜRLÜĞÜ
|Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları rica olunur. 20/05/2025