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        T.C.MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16.10.2024 - 00:00
        T.C.
        MERSİN
        8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Esas :2023/441 Esas

        07/02/2024


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Mersin ili Toroslar İlçesi
        MEVKİİ : Mersin ili Toroslar İlçesi Evcili
        PAFTA NO :
        ADA NO : 115
        PARSEL NO : 33
        VASFI : -
        YÜZÖLÇÜMÜ :109,55
        MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalı , SİNAN EVGİN
        İDARENİN ADI : DSİ
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusu Mersin ili Toroslar İlçesi, Evcili mah. 115 ada, 33 parsel sayılı taşınmazın 109,55 m2' lik Kısmının Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/441 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02102992
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