T.C.

MERSİN

12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Sayı : E.90315348-2021/781-Ceza Dava Dosyası

25.03.2025



İLAN METNİ

MERSİN 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

KATILAN : ADANA DEFTERDARLIĞI VEKİLİ : Av. ONUR MUTLAY

SANIK : ALİ CABBAR ÇEVİKOĞLU: Metin ve Güllü oğlu, 07/10/1989 Seyhan doğumlu,

Adana, Merkez, Şehitduran mah/köy Nuf. Kayıtlı TC No: 11452379248

SUÇ : Vergi Usul Kanuna Muhalefet, Vergi Usul Kanuna Muhalefet

SUÇ TARİHİ : 25/09/2020- 07/01/2021



Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Ali Cabbar Çevikoğlu hakkında Mahkememizce

yapılan yargılama sonunda 16/01/2025 tarih, 2021/781 Esas, 2025/70 karar sayılı kararı ile Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek Suretiyle Vergi Usul Kanuna Muhalefet suçundan Hükmün Açıklanmasının geri bırakılmasına, sahte fatura ve belge düzenlemek suçundan 213 Sayılı Yasanın 359/b, 43/1,62,53/1 Maddeleri uygulanarak 3 Yıl 1 Ay 15 Gün Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Katılan Mersin Defterdarlığı vekili Av. İbrahim Dağ tarafından sanığın Defter ve Belgeleri İbraz Etmemek Suretiyle Vergi Usul Kanuna Muhalefet suçundan verilen Hükmün açıklanmasının Geri Bırakılması kararına karşı istinaf talebinde bulunulmuştur. Sanığın adresinde tanınmaması, adresinin tespit edilememesi nedeniyle adresi meçhul olduğundan gerekçeli kararın ve katılan Mersin Defterdarlığı vekilinin istinaf talebinin ilanen tebligat yapılmak suretiyle tebliğine karar verilmiştir. İş bu ilanın yayımlanmasından itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememiz kararına karşı Mahkememize ya da Mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile veya Hakime onaylattırmak koşulu ile tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurulabileceğine, iki haftalık sürenin geçmesi halinde ise kararın kesinleştirileceği ilanen tebliğ olunur.