T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
MERSİN
8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas :2023/453 Esas
20/12/2023
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin ili Toroslar İlçesi
MEVKİİ : Evcilimah.
PAFTA NO :
ADA NO : 157
PARSEL NO : 39
VASFI : -
YÜZÖLÇÜMÜ : 605,95 m2
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalı , NURULLAH SÜLEYMAN BİLİM
İDARENİN ADI : DSİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusu Mersin ili Toroslar İlçesi EvciliMahallesi157ada,39 parsel sayılı taşınmazın 605,95m2' lik Kısmının Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin2023/453 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.20/12/2023